محافظ الوادى الجديد يوجه رؤساء المراكز بتشديد الرقابة على الأسواق

وجه محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، رؤساء المراكز بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، والموافاة بتقرير متابعة يومية من غرفة العمليات الرئيسية عن موقف السلع التموينية.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع مجالس إدارات صناديق الخدمة واستصلاح الأراضي والإسكان، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء المجالس.

وقرر المحافظ أن يتولى صندوق الخدمة تشغيل وحدة المعدات الثقيلة والتي تضم ١٥٠ معدة مجهزة، ودعم الوحدة بالعمالة اللازمة طبقًا للضوابط والإجراءات القانونية؛ لاستخدامها في المشروعات التابعة للمحافظة، أو لصالح الغير بالأجر على أن تكون الخدمات بأسعار تنافسية ،بالاضافة إلى تكليف وحدة المتغيرات المكانية بإعداد مقترحات للأراضي المزمع طرحها بمبادرة (زراعة الأصناف المتميزة من النخيل)، والتنسيق مع مركز البحوث الزراعية لعمل دراسة للتربة بالأراضي المحددة.

كما قرر المحافظ إلغاء أي طلب مقدم من مستثمر وتم التصديق عليه، ما لم يتم التعاقد خلال ٢١ يوم من تاريخ التصديق، وذلك لضمان الجدية ،بالاضافة إلى تكليف الوحدات المحلية للمراكز بطرح قطع الأراضي المتميزة لبناء عمارات سكنية للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، على أن تكون الوحدة المحلية هي الجهة المالكة.