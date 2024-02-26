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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد معارض أهلا رمضان بمدينة الخارجة

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، عددًا من معارض (أهلًا رمضان) بمدينة الخارجة، للاطمئنان على أرصدة السلع الغذائية وتوافرها بأسعار مخفضة، يرافقهما محمد رجب مدير عام التموين بالمحافظة، وجهاد متولي رئيس المركز، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك.

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ووجّه المحافظ بالتوسع في إقامة معارض ومنافذ السلع الغذائية الثابتة والمتنقلة بأسعار مخفضة وتغطية كافة مراكز وقرى المحافظة؛ لاستيعاب احتياجات المواطنين، وكلّف مديرية التموين بالتنسيق مع كبار التجار لتفعيل مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان المبارك.

كما شدد على الالتزام ببيع السكر في الأسواق بسعر 27 جنيها للكيلو، ومتابعة أرصدة السلع التموينية، والتزام العارضين بقوائم الأسعار المعلنة.

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