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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرمان من كولر بتجميد 3 لاعبين في الأهلي والخطيب يتدخل

صدى البلد

حضر محمود الخطيب، رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي، مران الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأخير وعقد اجتماعًا مع المدير الفني للفريق السويسري مارسيل كولر، لبحث بعض القرارات المتعلقة ببعض نجوم الفريق الأول، وعلى رأسهم محمود عبد المنعم كهربا.

وكان غياب كهربا عن رحلة الاهلى إلى مباراة ميدياما الغاني ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا، بسبب فرح شقيقته أثار حالة من الجدل الشديد خلال الأيام الماضية.

وأكد مدحت شلبي عبر شاشة قناة إم بي سي مصر أنه لم يكن هناك أي اتفاق بين الطرفين بخصوص عدم سفر اللاعب بموافقة بيبو وكولر، وأن الخطيب حضر المران واجتمع بكولر لمناقشة الأمور.

وأضاف شلبي أن الخطيب طلب من  كولر التراجع عن تجميد 3 لاعبين بالفريق، وهم: محمود متولي، وأحمد عبد القادر، وكهربا.

وأكد شلبي أن متولي سيشارك في التدريبات بعد إصابة ياسر إبراهيم، وعبد القادر كان يعبر عن استيائه بسبب عدم المشاركة، ولكن ليس بالصدام مع المدرب، وبخصوص كهربا، فأنه لن يتم تجميده وسيشارك في التدريبات بشكل طبيعي.

أحمد عبد القادر اصابة ياسر ابراهيم النادي الأهلي السويسري مارسيل كولر ام بي سي مصر غياب كهربا

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