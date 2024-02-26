وصول قوافل أبواب الخير لدعم الأسر الأولى بالرعاية ببني سويف

مُقدمة من صندوق "تحيا مصر "..

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، اليوم “قافلة أبواب الخير” من صندوق تحيا مصر ، محملة بنحو 591 طنا ليتم توزيعها على 240.375 مواطنا في عدة مناطق منها بلفيا، وبني بخيت، وبني حمد، وبني رضوان، و بني سليمان، الشرقية، وبني عفان، وبني هارون، وبياض العرب، والحكامنة، والحلابية، والدوالطة، والدوية، والزرابي، والكوم الأحمر.

وأكد المحافظ أنه تم تحديد الأسر المستحقة من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى كافة المستحقين وفي مقدمتهم المرأة المعيلة، والعمالة غير المنتظمة، ودور رعاية الأيتام وأطفال بلا مأوى، مع عدم تكرار المساعدات لنفس المناطق والأفراد وتوزيعها بصورة عادلة، في كل القرى والنجوع خاصةً في المناطق النائية بربوع الجمهورية.

و أشار المحافظ إلي أنه قوافل مبادرة أبواب الخير مستمرة في توفير المواد الغذائية ووجبات الإفطار للصائمين حتى نهاية شهر رمضان المعظم، وتحصل كل أسرة على كرتونة 12.5كيلو تحتوي على 5 كيلو أرز، و3 كيلو مكرونة، و2 كيلو سكر، وعبوة زيت، وعبوة شاي، ونصف كيلو فول تدميس، وكيلو بلح، بالإضافة إلى البروتين من الدواجن واللحوم.

رافق المحافظ خلال تفقد القافلة ، أثناء اصطفافها أمام ديوان عام المحافظة ، كل من : الأستاذ أحمد مرسي ممثل صندوق تحيا مصر ، الأستاذة أمل عزوز وكيل مديرية التضامن الاجتماعي وبعض مديري الإدارات بديوان عام المحافظة ومسؤولو الجمعيات الأهلية