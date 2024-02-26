محافظ بني سويف: إزالة 26 حالة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ22

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـــ 22 لإزالة التعديات التي بدأت السبت الماضي تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح التقرير، الذي أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، أنه تم أمس إزالة 12 حالة على مساحة 13 قيراطا أرض زراعية)، ليصل إجمالي ما تم إزالته ( على مدار يومي السبت والأحد الماضيين ) إلى 26 حالة تعد بمساحة فدان و10 قراريط أرض زراعية ، فيما تتواصل أعمال الإزالة وفق البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة

وأشار المحافظ إلى تكليفاته لمسؤولى الأجهزة التنفيذية والأمنية بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية،ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة، وخاصة أيام العطلات الرسمية، مع التواصل الدائم بين غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، والتنسيق التام بين جميع الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر "يناير، فبراير، مارس، أبريل"، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير الجاري وتم خلالها إزالة 240 حالة، تليها المرحلة الثانية من 24 فبرايرإلى 15 مارس، وتختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.