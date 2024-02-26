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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخشت يعلن بدء دخول جامعة القاهرة عصر الجيل الخامس

صدى البلد

أعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اكتمال تحول الجامعة لجامعة من الجيل الرابع، وبدء العمل للتحول نحو جامعات الجيل الخامس.

وأكد "الخشت"، خلال كلمته بحفل خريجي كلية الإعلام، أن تحول الجامعة للجيل الرابع جاء وفق شهادة المؤشرات الدولية كلاريتيف وسكوبس، وجاء نتيجة اتباع الجامعة لاستراتيجية محددة، وإطلاقها مباردة لسد الفجوة المعرفية، ودراسة محاور التقدم داخل التصنيفات الدولية والعمل عليها لسنوات عديدة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلي التقدم الكبير الذي حققته الجامعة داخل مختلف التصنيفات الدولية المرموقة، وتقدمها 185 مركزًا هذا العام، و100 مركز داخل تصنيف شنغهاي، ودخول 8 تخصصات داخل أفضل 100 جامعة عالميًا، مضيفًا أن قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية قد حقق تقدم كبير وأصبح ضمن أفضل 300 مركز علي مستوي العالم من بين 30 ألف جامعة بعد أن كان خارج التصنيف منذ سنوات عديدة، ولافتًا أن جامعة القاهرة أصبحت اليوم داخل المربع الذهبي  Q1 للبحث العلمي علي المستوي الدولي وفق مؤشر كلاريتيف.

واستعرض الدكتور محمد الخشت، عدد من الإنجازات التي استطاعت الجامعة تحقيقها في عدة قطاعات من بينها، إنشاء جامعة القاهرة الدولية بمدينة السادس من أكتوبر وبدء الدراسة بها من خلال 18 برنامجًا دوليًا معتمد، والانتهاء من مرحلة كبيرة  من مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والذي يضم 425 عمارة بها 5 آلاف شقة سكنية، مشيرًا إلي تجديد المبني الجنوبي للمعهد القومي للأورام وزيادة الطاقة الاستيعابية له، وتجديدات مستشفى أبو الريش الياباني والمنيرة علي أعلي مستوي، وإنجاز أكبر مستشفى طوارئ في الشرق الأوسط علي مساحة 7 آلاف متر، والتوسعات التي حدثت داخل مستشفى أورام الثدي بالتجمع  بتكلفة بلغت 200مليون جنيه لخدمة مرضي أورام الثدي.

كما أشار رئيس جامعة القاهرة، إلى تطويرات مستشفى الطلبة، ومستشفي الباطنة، و500500، وتطوير ورفع كفاءة المدن الجامعية، وإنشاء كليات المستقبل مثل كلية النانو تكنولوجي، وتطوير 1322 لائحة دراسية لتواكب متطلبات التطورات التكنولوجية إلى جانب تطوير محتوي 15 ألف مقرر دراسي، مضيفًا أن الجامعة نجحت في التحول الرقمي وكانت سباقة خلال جائحة كورونا، واستخدمت منصة بلاك بورد العالمية.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة أصبحت منبرًا ومنصة لتجديد الخطاب الديني، وتقوم بتدريب أئمة وزارة الأوقاف، وأصبحت منصة للعالم الإسلامي لتجديد الخطاب الديني وأصبحت مؤثرة في كسر احتكار تجديده لتؤدي رسالتها ودروها كما أراد لها المؤسسون من الآباء الأوائل.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته، النصيحة لخريجي كلية الإعلام بضرورة التحلي بالموضوعية في نقل الخبر وتوصيل المعلومات بدقة للمتلقي، وعدم الدخول في سياق الصحافة الصفراء، ليصبحوا منبرًا لنقل الحقائق بمصداقية وواقعية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة ثريا البدوي عميد كلية الاعلام، إن حفل تخريج دفعة 2022 / 2023  والتي تحمل اسم الدكتور سعيد السيد، يتزامن تنظيمها مع مرور ٥٠ عامًا علي إنشاء الكلية، والتي تخرج منها دفعات عديدة استفادت من رؤي وإنجازات وأبحاث أهم كلية للإعلام في المنطقة العربية، مشيرةً إلى الدعم الكبير الذي تحظي به الكلية من إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد الخشت، والتي استطاعت الجامعة تحت قيادته التحول لجامعة من الجيل الرابع، وحققت تقدمًا كبيرًا داخل مختلف التصنيفات الدولية المرموقة.

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جامعات الجيل الخامس جامعة القاهرة كلية الإعلام تحول الجامعة للجيل الرابع مستشفى أورام الثدي بالتجمع بتكلفة بلغت 200مليون جنيه

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