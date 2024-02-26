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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مشروع رأس الحكمة الاستثماري فرصة واحدة من العشرات بالساحل الشمالي

رأس الحكمة
رأس الحكمة

قال النائب احمد الخشن، عضو مجلس النواب، إن صفقة مشروع رأس الحكمة، فرصة استثمارية واحدة فقط من بين عشرات الفرص الهائلة على الساحل الشمالي لمصر، في إطار الجمهورية الجديدة، منوها بإشادة مجلس الامارات للمستثمرين بالخارج بالصفقة وتداعياتها ومصلحتها للشعبين المصري والامارات.

ونوه الخشن، في بيان صحفي له اليوم، بتصريحات الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان، وتأكيده أن صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة تعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين الإمارات ومصر، من خلال تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والبنية التحتية، وتشير إلى التزام كلا البلدين بتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية، مضيفا أن العلاقات بين مصر والإمارات في مختلف العصور قوية وهائلة واستطاعت القيادة السياسية في مصر البناء عليها.

ولفت عضو مجلس النواب، أن الصفقة الاستثمارية الضخمة في رأس الحكمة، تعكس استراتيجية الإمارات في الاستثمار خارج حدودها، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، وسيقدم المشروع فرصاً للشركات الإماراتية والشركات المصرية معًا لتعزيز التعاون، ما يولد حراكًا اقتصاديًا في جميع المجالات المباشرة المتعلقة بتلك الصفقة، بحسب تأكيد مجلس الامارات للمستثمرين في الخارج.

وأوضح الخشن، أن صفقة مشروع رأس الحكمة، خيالية بمعني الكلمة وتحقق نقلة اقتصادية ومصرفية في البلاد وحل سريع لم يتوقعه أحد للأزمة الاقتصادية الراهنة.

واختتم النائب احمد الخشن، أن صفقة رأس الحكمة، تدعم النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص عمل جديدة وزيادة فرص العمل في المشاريع الجديدة المرتبطة بمدينة رأس الحكمة، وخلق فرص استثمارية مباشرة في مصر، وهو ما يحسب للقيادة السياسية ونجاحاتها.

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