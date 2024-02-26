الجيش الصومالي يستهدف 10 إرهابيين من حركة الشباب قرب بلدة هراردير

استهدف الجيش الصومالي اليوم الاثنين، 10 من أعضاء حركة الشباب الإرهابية بعد قيامه بعملية في منطقة تبعد حوالي 40 كيلومترًا عن بلدة هراردير في منطقة مدق بولاية جالمدج.

وقال الضابط في الجيش الصومالي عبد الرحمن جمالي، إن الجيش عثر على أربع بنادق من طراز Ak47 وواحدة من طراز RPG خلال العملية، بحسب ما أوردته وكالة “صونا” الصومالية الرسمية.

وأعلن الجيش الصومالي أمس الأول السبت عن تنفيذ حملة عسكرية ضد حركة الشباب الإرهابية أسفرت عن مقتل ثلاثين عنصرا منها.

وأوضح الجيش الصومالي في بيان أنه أجرى مع حلفائه عمليات في جيليب ماركا وأعدموا 30 من مسلحي حركة الشباب في وقت مبكر من صباح السبت في منطقة شبيلي السفلى، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية.

ويلاحق الجيش الصومالي الإرهابيين الذين كانوا مختبئين في مناطق أخرى، مشيدا بدعم الأهالي للجيش وتوجيه رسائل ضد الإرهاب.

وستبدأ قريباً المرحلة الثانية من القتال ضد إرهابيي حركة الشباب في المناطق الجنوبية الغربية كما أعلن رئيس الجمهورية الفيدرالية.