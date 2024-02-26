للمرة الأولى.. رئيس الدوما الروسي يدعو نظيره السعودي لزيارة موسكو| تفاصيل

بحث رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين ورئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله بن محمد آل الشيخ، خلال لقاء في الرياض، قضايا تعزيز التعاون البرلماني الدولي.

خلال اللقاء، دعا فولودين البرلمانيين السعوديين لزيارة روسيا هذا العام، وقال فولودين: "لقد ناقشنا أنا وأنت توقيع اتفاقية بين مجلس الدوما والجمعية الاستشارية، وسيكون من المنطقي القيام بذلك خلال زيارة عودتك إلى روسيا".

أضاف رئيس مجلس الدوما الروسي، أن حجم التجارة بين روسيا والسعودية آخذ في النمو، ونحن ننشط بشكل متزايد في مجال التعاون الإنساني، ولذلك من المهم للغاية أن يتم توقيع الاتفاقية بين مجلس الدوما والجمعية الاستشارية".

وتابع فولودين: "من جانبنا، نحن بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا لتوفير الدعم التشريعي للقرارات المتخذة على مستوى رؤساء الدول - العاهل السعودي والرئيس الروسي".

وفقا لفولودين، فإن تقديم أنماط جديدة للتعاون سيكون أمرا أساسيا لتطوير الحوار بين البرلمانات.

واقترح فولودين تكليف نائبي رئيس مجلس الدوما والجمعية الاستشارية بإعداد خطة للعمل البرلماني المشترك، كما أيد آل الشيخ الاقتراح.

وفي الاجتماع، ذكر فولودين أيضًا أنه تم مؤخرًا إطلاق نسخة باللغة العربية من الموقع الرسمي لمجلس الدوما.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس الشوري السعودي، إن هذه زيارة تاريخية لمجلس الشورى وللمملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن الممسلكة السعودية تولي أهمية بالغة واهتماما جديا للتعاون مع روسيا.

وأضاف: "نلاحظ في الأعوام الأخيرة الديناميكيات الإيجابية في تطوير العلاقات بين المملكة العربية السعودية وروسيا، لا سيما في ضوء الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما تم الترحيب بالرئيس مجلس الدوما الروسي ووفد مجلس الدوما للمشاركة في الجلسة البرلمانية خلال زيارته للجمعية الاستشارية السعودية.