معملتش حاجة.. اعترافات المتهم الثاني في قضية سرقة ميرهان حسين.. مستندات

كشف المتهم الثاني في سرقة فيلا ميرهان حسين تفاصيل الواقعة، حيث كشفتها تحقيقات النيابة العامة التي حصل عليها موقع صدى البلد.

اعترافات المتهمة الثاني في قضية سرقة ميرهان حسين

وقال المتهم الثاني محمد م - عامل وبالغ من العمر 16 عاما، في واقعة سرقة شقة ميرهان حسين اللي حصل أني الصبي بتاع أحمد واشتغلنا مع المهندس حسين في شقتين واحدة في الدور الأول والثانية في الدور الثاني علوي وعملت شغل السراميك اللي فيهم وبعدين خلصت شغل وكان معايا في الشغل / احمد وبعدها خلصنا الشغل اللي كان مطلوب مننا وطلبنا حسابنا.

وأضاف المتهم بسرقة شقة ميرهان حسين، المهندس حسين كان مايبلنا حسابنا مع واحد جاره ولما جاره ده حاسب الاسطى احمد وقاله انت لك معايا 5 آلاف جنيه فقاله تمام مفيش مشكلة هاخدهم وخلي المهندس حسين يجيبلي باقي حسابي فودافون كاش ومفيش مشكلة، بس بعدها البشمهندس حسين كلمن الاسطي وقاله تعالي علشان تاخد باقي حسابك فالاسطي قاله ماشي انا جايلك لوما وصلنا مكان البيت بتاعه لقيت ناس واقفه ضربتني وشتمتني وقالتلي ان المهندس حسين بيتهمني انا والاسطي بالسرقة وبعدها النجدة واخدونا على القسم ولما روحت القسم لقيت محمود.

وتابع المتهم في اعترافاته بقضية سرقة فيلا ميرهان حسين، واللي حصل ده كان يوم 18 فبراير 2024 في المقطم، ولما روحت كان معايا المهندس حسين والاسطى احمد كلمني وقالي تعالى عشان تاخد باقي فلوسك وبعدها اتقبض عليا، ولما فتشوني مكنش معايا حاجة، ومعرفش حاجة عن الحاجات اللي في المحضر، وأنا معنديش سوابق ولا اسم شهرة، وأنا معايا بطاقة لكن هما خدوها مني في القسم وأنا مسرقتش أي حاجة، وعلاقتي بالمتهم الأول أحمد من ساعة ما كنت شغال صبي معاه لأنه جوز بنت خالتي، ومحصلش أني اتمسكت قبل كدة في قضية سرقة، وأنا مسرقتش الحاجات اللي في الشقة، لكن اللي عرفته أن المهندس حسين متهمني بالسرقة ولما مسكوني مكنش معايا حاجة.

باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة سرقة الفنانة ميرهان حسين، حيث أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة كما أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، واستمعت لأقوال والد الفنانة ميرهان حسين والذي أكد اكتشافه سرقة المشغولات الذهبية الخاصة بابنته من داخل منزلها تحت التشطيب بالطابق الثاني بنفس العقار الذي يقطن به.

حرر والد الفنانة ميرهان حسين بلاغا بقسم شرطة المقطم، أفاد فيه باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية خاصة بابنته ميرهان حسين من داخل شقتها تحت التشطيب بأحد العقارات بمنطقة المقطم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة إلى موقع البلاغ وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين من التحريات الأولية في الواقعة أن الشقة ملك للفنانة ميرهان حسين ويعمل بهما عمال سيراميك، حيث يجرى بها بعض الأعمال الخاصة بالتشطيبات، وأن والدها اكتشف سرقة مشغولات ذهبية منها.