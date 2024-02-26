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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نص محضر الشرطة الخاص بواقعة سرقة شقة ميرهان حسين في المقطم.. مستند

صدى البلد

حصل موقع صدى البلد على نص محضر الشرطة الخاص بواقعة سرقة شقة ميرهان حسين في المقطم، حيث تم القبض على العمال المتهمين في الواقعة بعدما اتهمهم والد الفنانة ميرهان حسين بارتكاب واقعة السرقة.

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نص محضر الشرطة بواقعة سرقة ميرهان حسين

وجاء في محضر الشرطة الخاص بسرقة شقة ميرهان حسين، « بشأن ما تبلغ لقسم المقطم من المدعو حسين محمد حسین بسيونی ۷۰سته مهندس مدنی حر ومقيم قطعه رقم ٧١٧٥، المقطم باكتشافه سرقة بعض المشغولات الأخرى العامة بابنته من داخل مسكنها تحت التشطيب بالطابق الثقي بذات العقار سكنه تم استصدار إذن النيابة العامة بضبط وإحضار كل من المتهم احمد ايمن سليم عبدالواحد والمقيم كفر الشيخ سليم مركز طنطا الغربية والمتهم محمد منجی محمد احمد والمقيم كفر الشيخ سليم مركز طنطا الغربية.

 

حيث تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت عن ضبطهم وتبين أن الأول يدعي احمد ايمن سليم عبدالواحد ٢٦ سنه مبلط ومقيم مركز طنطا الغربية، والثاني محمد منجی محمد أحمد 16 سنه مبلط ومقيم مركز طنطا الغربيه، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وقاموا بإخفاء المسروقات لدي صديق الأول ويدعي محمود مسعود ابوالعنين علي ٢٤سنه كهربائي ومقيم كفر الشيخ سليم مركز طنطا الغربية عميل سيئ النية.

وتم ضبط المتهم الثالث بواقعة سرقة ميرهان حسين وبحوزته المسوقات وإرشادهم وهي عبارة عن عدد 4 ساعات مختلفة الأشكال والماركات، وعدده 8 خاتم ذهب، وعدد 2 حلق ذهب، وعدد ۲ کولیه، وعدد 1 سلسله ذهب وعدد ۲ غویشه، والمضبوطات والعودة لديوان القسم، وكذا حقيبه بداخلها بعض المتعلقات والأدوات الشخصية والأحذية الخاصة بالمبلغ وعليه تم التحفظ على المتهمين.

 

تم استدعاء المبلغ حسين محمد حسین بسیونی و بعض المضبوطات عليه تعرف عليها وقرر بأنها المبلغ بسرقتها في المحضر وتم أخذ التعهد عليه بالتوجه النيابة صباح اليوم و توقع منه بذلك وتم تحريز المشغولات الذهبية يوصلها السابق و كذا عدد 4 ساعات مختلفه الأشكال و الماركات المضبوطة بإرشاد المتهمين احمد ايمن سليم عبدالواحد ومحمد منجی محمد احمد حوزة المتهم الثالث محمود مسعود بو العنين، بأن وضعوا داخل علبتين زرقاء اللون بداخل مظروف أبيض اللون بأن جمع عليه والجمع الأبيض بخاتم نكراء وصمته محمد صفوت ضابط شرطة و ثبت له المتعلقات والأدوات الشخصية والأحذية الخاصة بالمبلغ.

ميرهان حسين مشغولات الذهب مسروقات النيابة العامة الفنانة ميرهان حسين

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