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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب خصومة ثأرية.. السجن 15 عاما لـ فلاح أنهى حياة شخص بأسيوط

الدائرة التاسعة بمحكمة
الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيو، اليوم الاثنين ، فلاح بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لقيامه بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم في إنهاء حياة شخص على خلفية خصومة ثأرية قديمة بقرية مير بمركز القوصية.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبو القاسم عضو المحكمة، و أمانة سر أحمد سمير غويل و محمد عبد الحميد حسن .

تعود وقائع القضية رقم 8045 لسنة 2016 جنايات مركز القوصية إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة من المستشفى المركزي بوصول " محمود . ع . م" جثة هامدة وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

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وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " عبد الناصر . ع . ع " فلاح مقيم قرية مير وآخرون سبق الحكم عليهم ، وأشارت التحريات إلى أن المتهم اتفق مع آخرون سبق الحكم عليهم على إنهاء حياة المجني عليه أخذا بالثار وقاموا بمراقبته وحال عودته من مدينة القوصية إلى قريته مستقلا توك توك تربصوا له وأوقفوا التوك توك وقاموا باقتياده عنوة إلى سيارة خاصة بهم تحت تهديد السلاح وانصرفوا به إلى طريق بني هلال وقاموا بإنهاء حياته وإلقاء جثته بجوار الطريق.

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