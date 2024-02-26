بالتعاون مع اليابان.. التميز العلمي: نعمل على استخلاص مياه معقمة من الهواء

أكد الدكتور إيهاب أبو بكر، رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي بوزارة الإنتاج الحربي، أن الوزارة تعمل على تكوين جهاز استخراج المياه من الهواء.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي بوزارة الإنتاج الحربي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين، أن تتم هذه الفكرة عن طريق تحويل الرطوبة إلى مياه صالحة للشرب، متابعا أن هذه الفكرة منفذة في اليابان وبعض الدول.

وتابع أنه نعمل على استخلاص مياه معقمة من الهواء بالتعاون مع الجانب الياباني، لافتا إلى أن أجرينا اختبارات على جهاز استخراج المياه من الهواء وأثبت ملائمته للعمل في مصر.

