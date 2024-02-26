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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بالتعاون مع اليابان.. التميز العلمي: نعمل على استخلاص مياه معقمة من الهواء

الإنتاج الحربي
الإنتاج الحربي

أكد الدكتور إيهاب أبو بكر، رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي بوزارة الإنتاج الحربي، أن الوزارة تعمل على تكوين جهاز استخراج المياه من الهواء.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي بوزارة الإنتاج الحربي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين، أن تتم هذه الفكرة عن طريق تحويل الرطوبة إلى مياه صالحة للشرب، متابعا أن هذه الفكرة منفذة في اليابان وبعض الدول.

وتابع أنه نعمل على استخلاص مياه معقمة من الهواء بالتعاون مع الجانب الياباني، لافتا إلى أن أجرينا اختبارات على جهاز استخراج المياه من الهواء وأثبت ملائمته للعمل في مصر.
 

مركز التميز العلمي مياه صالحة للشرب وزارة الإنتاج الحربي فضائية صدى البلد عزة مصطفي الانتاج الحربى الإعلامية عزة مصطفى

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