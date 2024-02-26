طريقة عمل سلطة الفتوش اللبناني .. اعرف الخطوات

يعد الفتوش من أشهر السلطات اللبنانية وتعطى مذاقا مختلفا للوجبات المختلفة ولكن بعض النساء لاتقوم بتحضيرها فى المنزل اعتقادا منها بأنها صعبة التحضير ولكن الحقيقة عكس ذلك.

نعرض لكم طريقة عمل الفتوش اللبنانى من خلال الشيف نجلاء الشرشابى.



مقادير الفتوش

1 ملعقة كبيرة سماق

عصير ليمونة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة نعناع جاف

2 ملعقة كبيرة دبس رمان

3 ثمرة طماطم مكعبات وسط

2 حبة خيار مكعبات وسط

نصف حبة خس كابوتشة

بصلة بيضاء

دجاج مسلوق مكعبات

خبز شامي محمر



طريقة عمل فتوش

* ضعي جميع المكونات فى بولة وتخلط جيدا وتقدم سلطة الفتوش باردة