عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل سلطة الفتوش اللبناني .. اعرف الخطوات

الفتوش
الفتوش

يعد الفتوش من أشهر السلطات اللبنانية وتعطى مذاقا مختلفا للوجبات المختلفة ولكن بعض النساء لاتقوم بتحضيرها فى المنزل اعتقادا منها بأنها صعبة التحضير ولكن الحقيقة عكس ذلك.

نعرض لكم طريقة عمل الفتوش اللبنانى من خلال الشيف نجلاء الشرشابى.


مقادير الفتوش
1 ملعقة كبيرة سماق

عصير ليمونة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة نعناع جاف

2 ملعقة كبيرة دبس رمان

3 ثمرة طماطم  مكعبات وسط

2 حبة خيار  مكعبات وسط

نصف حبة خس كابوتشة

بصلة بيضاء

دجاج مسلوق  مكعبات

خبز شامي محمر 


طريقة عمل  فتوش
* ضعي جميع المكونات فى بولة وتخلط جيدا وتقدم  سلطة الفتوش باردة 

الفتوش الشيف نجلاء الشرشابى السلطات اللبنانية طريقة عمل الفتوش اللبناني طريقة عمل الفتوش طريقة عمل فتوش سلطة الفتوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

منها السكر والزيت والأرز| انخفاض أسعار 11 سلعة في الأسواق.. مشروع "رأس الحكمة" كلمة السر

مفاجأة مدوية في طلبات دفاع سائق أوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع بالشروق

تحذير عاجل من قطر بشأن التهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح وتهجير سكان غزة

بسبب الخطيب .. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن كهربا

موضوعات متعلقة

5 أبراج حظها زي الفل الأسبوع القادم.. شوف انت منهم ولا لاء

أعشاب تعالج كهرباء المخ والصرع .. تعرف عليها

طريقة عمل فاصوليا خضراء مطبوخة باللحمة

جفاف الفم مؤشر لأمراض خطيرة وأدوية ضارة

أرخص من القهوة.. بذور لها نفس شكل وطعم البن وفوائد موجودة في الأدوية

بأقل ميزانية .. طريقة تخزين البفتيك لشهر رمضان

نوع خضار ب 4 جنيهات بس .. يقلل الوزن ويمنع السرطان

3 مفاجآت من الشيف بوراك لأطفال المخيمات في تركيا.. صور

ترشيحاتنا

"شكري" يطالب الدول الغرب بالضغط على إسرائيل لاحترام حقوق الإنسان

حبس وغرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه.. تغليظ عقوبة احتكار السلع.. فيديو

وزير خارجية السعودية يكشف كيف تجاهلت إسرائيل القانون الدولي في حرب غزة

بعد اتفاقية رأس الحكمة.. شعبة مواد البناء تكشف مفاجأة عن أسعار الحديد

عيار 21 نزل.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب |فيديو

سبب هروب سائق أوبر من موقع الحادث .. محامي المتهم يكشف مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أبراج حظها زي الفل الأسبوع القادم.. شوف انت منهم ولا لاء

تعرف على النتائج الرسمية لـ رالي الجونة للسيارات 2024.. شاهد

جيبة فوق الركبة.. حلا شيحة تثير الجدل في أحدث ظهور

وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتـ لي المنطقة المركزية العسكرية

فيديو

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

مخها اتحرك من مكانه .. تطورات حالة فتاة الشروق

وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتـ لي المنطقة المركزية العسكرية

مذهل.. أخصائي يضع ماء زمزم تحت المجهر| شاهد ماذا وجد!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ