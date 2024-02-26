الشباب والرياضة: انطلاق المشروع القومي لتأهيل وتدريب وتوعية القيادات الطلابية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعات الزقازيق والمنوفية والوادي الجديد، بمشاركة ٨٤٨ قيادة طلابية من ٢١ كلية من جامعة الزقازيق و٢١ كلية من جامعة المنوفية و٨ كليات من جامعة الوادي الجديد.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة - في تصريحات صحفية اليوم - أن هذا المشروع يُعد ثمرة جهود متواصلة بذلتها الوزارة لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في بناء المجتمع، إيمانًا منها بأهمية دور الشباب في بناء المجتمع ونهضته، وسعيًا منها في صقل مهارات القيادات الطلابية، وتعزيز قدراتهم على القيادة والتواصل الفعال، وتوعية الطلاب بأهمية المشاركة المجتمعية والسياسية، وغرس قيم المواطنة الصالحة والمسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب.

ويهدف المشروع القومي إلى إعداد وتأهيل القيادات الطلابية بالجامعات، وتشجيع شباب الجامعات على المشاركة الإيجابية في تنمية وخدمة المجتمع، ورفع روح الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعات، وإطلاع القيادات الطلابية على مايدور بالساحة العالمية من موضوعات على رأسها الأمن القومي المصري والعربي، والجمهورية الجديدة، بالإضافة الى دعم الأفكار البناءة للشباب من خلال ورش العمل.

ويتضمن المشروع ورش عمل متخصصة للجان الأنشطة الطلابية بكليات كل جامعة وكذا ورش عمل في عدة موضوعات منها (اللائحة الطلابية، الأنشطة الطلابية، الحوكمة، التحول الرقمي) ويدير ورش العمل أساتذة متخصصين كلا في تخصصه.

كما يتضمن المشروع لقاءات مفتوحة وحوارية نقاشية في عدة موضوعات منها: ريادة الأعمال، الذكاء الاصطناعي، الصحة النفسية، أمن المعلومات والأمن السيبراني، الإستراتيجية القومية والأمن القومي المصري والعربي، يحاضرها علماء الفكر البارزين في المجتمع.