10 اتهامات في أكبر قضايا فيديوهات القاصرات الأجنبية المخلة

تضم قضية استغلال القاصرات الأجنبية من قبل متهم اتهامات عديدة، حيث قام باستغلالهم في إنتاج مواد إباحية لهن من خلال حصوله على صورهن ومقاطع مصورة لهن عرايا وشبه عرايا ونشره لتلك المقاطع بشبكة المعلومات الدولية وتشهيره بهن لدى أسرهن ومدارسهن وأنديتهن المنتمين اليها بتلك الولاية وإدعائه بممارستهن الرزيلة.

نص الاتهامات في قضية القاصرات الاجنبية

تورط المتهم بقضية القاصرات الاجنبية من خلال ذلك بالاعتداء الجنسي على أطفال قاصرات على مدار أكثر من عامين فاق عددهن مائة طفلة قام بإستغلال ضعفهن والإيقاع بهن وتحصل من خلالهن على مقاطع مصورة مخلة وفاضحة ونشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الإجتماعي مبين بها بيانات لصاحبته وحسابها على تطبيق سناب شات وإعلانه عن امتلاكه المزيد من الصور والمقاطع الاباحية لهؤلاء الفتيات ودعوته للراغبين من الشباب للتواصل معه على تطبيق سناب شات لمدهم بتلك المقاطع والصور.

ووجهت النيابة العامة للمتهم في قضية القاصرات الاجنبية اتهامات..