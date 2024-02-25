فتاة وثقت مقطعا له.. سقوط المتهم في أكبر قضايا تصوير القاصرات الأجنبيات

كشفت تحقيقات النيابة في قضية استغلال القاصرات والاتجار بهن على يد شخص، تفاصيل مثيرة حيث تبين أن المتهم استغل قرابة 100 فتاة قاصر وقام بالإيقاع بهن وتحصل منهم على مقاطع مصورة ومخلة بالآداب.

تفاصيل سقوط المتهم بأكبر قضايا الإتجار في القاصرات

وتمكنت إحدى الجهات الأمنية الدولية من تحديد مكان المتهم وصورته وملامحه عن طريق مقطع مرئي وحيد، إستطاعت إحدى ضحاياه التقاطه وتسجيله ونفاذا لقرار النيابة العامة الصادر بفحص البلاغ المقدم من إحدى الجهات الأجنبية بشأن الواقعة، كشفت التحريات صحة الواقعة وتم ضبط المتهم وبحوزته المضبوطات الإلكترونية المستخدمة في جرائمه.

وأحالت النيابة أكبر فضية اتجار في قاصرات من جنسيات أجنبية مختلفة من خلال تصويرهم بمقاطع آباحية، حيث تنظر محكمة جنايات الإرهاب والإتجار بالبشر المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون أولى جلسات محاكمة المتهم باستقطاب قاصرات من جنسية أجنبية عبر الحدود.

وتنظر محكمة جنايات الإرهاب والإتجار بالبشر المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية اسئتناف مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي أولى جلسات محاكمة المتهم يوم الأربعاء 28 فبراير.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم قام باستغلال عدد 100 قاصر جنسيا في مواد ومقاطع آباحية على منصات التواصل الإجتماعي عبر الإنترنت، حيث تورط المتهم في إستغلال قاصرات من جنسيات أجنبية في إنتاج مواد إباحية لهن من خلال حصوله على صور ومقاطع فيديو لهن بدون ملابس وشبه عرايا، وقيامه بنشر المقاطع على شبكة المعلومات الدولية.

وتبين من التحقيقات قيام المتهم بالتشهير بفتيات قاصرات لدى أسرهن ومدارسهن وأنديتهن المنتمين اليها بتلك الولاية وإدعائه بممارستهن الرزيلة مستخدماً في ذلك بعض الحسابات الإلكترونية التي ينشئها بمعرفته بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة تحت أسماء مستعارة وكودية وأجهزة يخفي فيها هويته.

وشرحت تحقيقات النيابة في واقعة استغلال قاصرات بمواد جنسية، أن المتهم استخدام تطبيقات ومواقع لعرض فيديوهات الفتيات، كما اتهم بالاعتداء الجنسي على القاصرات على مدار أكثر من عامين، حيث استغل ضعف قرابة 100 قاصر وقام بالإيقاع بهن وتحصل من خلالهن على مقاطع مصورة مخلة وفاضحة ونشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الإجتماعي مبين بها بيانات لصاحبته وحسابها على تطبيق سناب شات وإعلانه عن امتلاكه المزيد من الصور والمقاطع الاباحية لهؤلاء الفتيات ودعوته للراغبين من الشباب للتواصل معه على تطبيق سناب شات لمدهم بتلك المقاطع والصور.

وقالت تحقيقات النيابة أن المتهم على مدار أكثر من عامين استطاع المتهم التواصل عبر شبكة المعلومات الدولية على المواقع المختلفة متخفياً بإستخدامه أجهزة وأكواد حديثة وصفحات وهمية تتيح له إخفاء شخصيته وتصعب مهمة الوصول إليه.