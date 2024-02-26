عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة 73 متهما في قضية خلية التجمع

ارشيفية
ارشيفية

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 73 متهم من عناصر الجماعات الإرهابية في القضية المعروفة إعلامياً بـ " خليه التجمع ".. لجلسة 23 ابريل المقبل لحضور المتهم رقم 62 بامر الاحاله من محبسه ولمرافعه النيابة العامة.

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

وتحمل القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

واتهمت النيابة المتهمين في القضية بأنهم في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 1 مارس 2022، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولإرهابيين بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة بشكل مباشر وبوسيلة رقمية وإلكترونية ببيانات ومواد ومعلومات وأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية وأمدوا أعضاء بذات الجماعة.

تأجيل محاكمة جرائم تمويل الإرهاب جماعة إرهابية جنايات التجمع خلية التجمع مجمع محاكم بدر محاكم بدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

وزير التموين: مشروع رأس الحكمة يساهم فى توفير السلع وانخفاض أسعارها

بسبب الخطيب .. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن كهربا

موضوعات متعلقة

كشف عوراتهن ونشر مقاطع لهن.. نص اتهامات نخاس القاصرات الأجنبيات

فتاة وثقت مقطعا له.. سقوط المتهم في أكبر قضايا تصوير القاصرات الأجنبيات

تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في خلية الماريوت لـ25 مايو

100 فتاة قاصر.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل أكبر قضية للاتجار وتصوير الفيديوهات

تأجيل أولي جلسات محاكمة متهمين بـ خلية داعش قنا لـ 12 مارس

قرار عاجل بشأن محاكمة 57 متهما في قضية لجان الإخوان النوعية

انفراد.. متهم في أكبر قضايا تهريب عناصر للخارج يكشف مصادر أموال الإخوان

قرار عاجل بشأن محاكمة 5 متهمين بقضية تجمهر منوف

ترشيحاتنا

لمواجهة هجمات الحوثيين.. دولة جديدة تعلن انضمامها لمهمة الاتحاد الأوروبي بالبحر الأحمر

500 جنيه وهينزل تاني.. شعبة الذهب تعلن أخبارا سارة ومفاجأة بعيار21

الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر: مشروع "رأس الحكمة" من الصفقات المهمة للقطاع العقاري في مصر

ارتفاع معدل البطالة في إسرائيل خلال شهر يناير

مجلس النواب يوافق علي 3 اتفاقيات .. تعرف عليها

السعودية تحذر من التبعات الكارثية لأي هجوم إسرائيلي على رفح الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتكرر كل 284 ألف عام.. يونيو القادم سيشهد كارثة مدمرة| تفاصيل

توقف عنه فورا.. خطأ نفعله أثناء استخدام مياه الحنفية يسبب أمراضا خطيرة

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سر انتشار الأزمات القلبية بين الشباب

صدمة عندما كَبُر.. رجل يربي جرو اعتقد أنه كلب| شاهد ماذا أصبح!

فيديو

معارض أهلا رمضان .. هذا سعر زجاجة الزيت الـ 800 مللي |فيديو

تواصل مع أسرتها .. ماذا قال الرئيس السيسي لوالدة «فتاة الشروق»؟

صدمة عندما كَبُر.. رجل يربي جرو اعتقد أنه كلب| شاهد ماذا أصبح!

رد فعل كيم كاردشيان مع ابنها بعد حركته غير الأخلاقية.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ