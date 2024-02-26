تأجيل محاكمة 73 متهما في قضية خلية التجمع

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 73 متهم من عناصر الجماعات الإرهابية في القضية المعروفة إعلامياً بـ " خليه التجمع ".. لجلسة 23 ابريل المقبل لحضور المتهم رقم 62 بامر الاحاله من محبسه ولمرافعه النيابة العامة.

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

وتحمل القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

واتهمت النيابة المتهمين في القضية بأنهم في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 1 مارس 2022، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولإرهابيين بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة بشكل مباشر وبوسيلة رقمية وإلكترونية ببيانات ومواد ومعلومات وأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية وأمدوا أعضاء بذات الجماعة.