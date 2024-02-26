السعودية تكشف حقيقة لقاء وزير التجارة مع مسؤول إسرائيلي في الإمارات

نفى مصدر سعودي مسؤول، اليوم الاثنين، انعقاد لقاء بين وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي وأحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وجاء ذلك النفي بعد أن انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر لقاء وزير التجارة السعودي بوزير الاقتصاد الإسرائيلي والسلام عليه.

وأوضح المصدر السعودي المسؤول، أن الفيديو كان أثناء وقوف وزير التجارة السعودي مع وزيرة التجارة النيجيرية قبيل افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأضاف المصدر، أنه خلال وقوف القصبي مع نظيرته النيجيرية تقدم شخص للسلام عليه، وبعد ذلك عرف نفسه بأنه وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، دون سابق معرفة بهوية الشخص.

كما أكد المصدر موقف المملكة السعودية الثابت من القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي.