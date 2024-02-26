الخارجية الفلسطينية تثمن قرار السعودية منح إقامة 6 أشهر للمعتمرين العالقين

ثمنت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار السلطات السعودية بمنح إقامة لمدة 6 أشهر للمعتمرين العالقين بسبب ظروف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت الخارجية في بيان: "تتقدم وزارة الخارجية الفلسطينية بالشكر والامتنان، للملك سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء وللشعب السعودي، على المكرمة الملكية، بمنح الفلسطينيين المعتمرين من المحافظات الجنوبية العالقين بسبب ظروف عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة، إقامة لمدة 6 شهور إلى حين عودتهم إلى أرض الوطن".

وأضافت: "بالإشارة إلى ما يتم تداوله في بعض شبكات التواصل الاجتماعي حول وقف التحويلات المالية من المملكة العربية السعودية إلى فلسطين، أكد السفير احمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية، عدم صحة ما يتم تداوله، آملين توخي الدقة وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية، مؤكدا على المواقف الأخوية الثابتة للمملكة والداعمة لقضايا شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة".