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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توجيه عاجل من السلطات السعودية للمواطنين والمقيمين بشأن هلال رمضان

تحري هلال رمضان
تحري هلال رمضان

دعت المحكمة العليا السعودية، اليوم الاثنين، المواطنين والمقيمين إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم الأحد الموافق 10 مارس المقبل.

ووفقا لوكالة "رويترز"، ذكرت المحكمة السعودية، في بيان، أنها "تدعو عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء الأحد الموافق 10\3\2024، حسب تقويم أم القرى".

وطالبت المحكمة كل من يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير، بإبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز.

وتأمل المحكمة "ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".

وتتأثر رؤية الهلال بأمور عدّة، منها العوامل المناخية والجغرافية والفلكية؛ مثل فترة المكث، وعمر الهلال، وارتفاعه عن الأفق وقت غروب الشمس.

يذكر أن المملكة اتخذت إجراءات عديدة لاستقبال شهر الصيام، تنوعت بين تجهيز وإنشاء مساجد جديدة، وإطلاق فرص تطوعية، ومبادرات لدعم الأسر المتعففة، ومن المتوقع أن يبدأ الشهر الفضيل في 11 مارس المقبل.

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