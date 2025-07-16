موظف سابق بشركة يستولى على أرصدة العملاء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لممارسته نشاط إجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من مسئول بإحدى شركات الخدمات والتمويل الإستهلاكى بتعرض عدد من عملاء الشركة لوقائع نصب وإحتيال والإستيلاء على أرصدة التمويل الاستهلاكى للمحافظ الإلكترونية الصادرة لهم من الشركة.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (موظف سابق بالشركة– له معلومات جنائية – مقيم بالجيزة) حيث قام المذكور بإستغلال طبيعة عمله كونه موظف سابق بالشركة وقيامه بالتحصل على البيانات الشخصية لعملاء الشركة إبان فترة عمله بها وإستخدامها فى الإتصال بهم بزعم (تحديث البيانات أو إعادة تفعيل المحفظة) وتمكن بموجب ذلك من التحصل منهم على بيانات المحافظ الإلكترونية الخاصة بهم لدى الشركة وأكواد إعادة التفعيل والإستيلاء على أرصدتهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وبحوزته (هاتف محمول - مبلغ مالى من "متحصلات نشاطه الإجرامى) بفحص الهاتف المحمول المضبوط تبين إحتوائه على الأدلة التى تؤكد ممارسته للنشاط الإجرامى ، بمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.