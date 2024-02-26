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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف السعودية| الأمير عبد العزيز بن سعود يلتقي وزير الداخلية المصري في تونس.. إطلاق المناورات العسكرية سيف السلام 12

صحف السعودية
صحف السعودية

تناولت صحف السعودية، الصادرة اليوم الإثنين، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة عكاظ

انطلقت في المنطقة الشمالية السعودية ومنطقة عمليات الأسطولين الغربي والشرقي، المناورات الميدانية في التمرين المشترك «سيف السلام 12» بمشاركة القوات العسكرية ممثلة بأفرع القوات المسلحة، ووزارتي الداخلية والحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية.

وأكد المتحدث باسم تمرين «سيف السلام 12» العقيد البحري الركن علي بن حسن آل علي أن المناورات الميدانية للتمرين تأتي بعد نجاح واكتمال المراحل الأولى المتمثلة في مرحلة الإعداد والتجهيز، ومرحلة إنهاء إجراءات التخطيط العملياتي، ومرحلة وصول القوات العسكرية وبدء التدريب الأكاديمي، ومرحلة تمرين مركز القيادة. 

وقال المتحدث باسم التمرين، إن الجهات المشاركة ستنفذ في المناورات الميدانية عدداً من المناورات العسكرية كالعمليات الجوية الهجومية، والعمليات الجوية المضادة الدفاعية، وعمليات الهجوم الإستراتيجي، والتحريم الجوي، إضافة إلى التعامل مع الأهداف الجوية المعادية، وتنفيذ عمليات الحرب النظامية وغير النظامية، وعمليات التطويق وتطهير المباني والقرى والمنشآت الحيوية.

وأضاف، أن المناورات الميدانية ستشتمل على تنفيذ القوات البحرية السعودية مناورات في مناطق عملياتها في الخليج العربي والبحر الأحمر، وتدريبات لمواجهة التهديدات المحتملة (الطائرات المسيّرة، الزوارق المفخخة، الألغام البحرية)، وكذلك عمليات حماية المنشآت الحيوية في مناطق العمليات، وعمليات البحث والإنقاذ. 

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وأوضح العقيد البحري الركن علي آل علي، أن هذه المرحلة من مراحل التمرين تأتي لرفع جاهزية القوات المشاركة لمواجهة التحديات والتهديدات ضمن بيئة عمليات مشتركة لتحقيق مفهوم العمل المشترك، حيث تشارك في التمرين قوات عسكرية على مستوى عالٍ من التدريب والاحترافية وتستخدم فيه العديد من الأسلحة الحديثة والمتطورة.

وفي خبر آخر، أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أنَّ شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تمكَّنت من إضافة كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي.

وقد بلغت الكميات الإضافية المؤكدة (15) تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، و(ملياري) برميل من المكثفات، وتحقق هذا الإنجاز نتيجة تطبيق أعلى المعايير العالمية في تقدير الموارد الهيدروكربونية وتطويرها بما يضمن حُسن استغلالها.

وتجدر الإشارة إلى أن كميات الموارد في حقل الجافورة أصبحت تُقدّر بنحو (229) تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، و(75) مليار برميل من المكثفات، حيث صادق على تقديرات الموارد والاحتياطيات المؤكدة لحقل الجافورة شركةُ استشاراتٍ مستقلة كبرى متخصصة في مجال المصادقة على الموارد والاحتياطيات المؤكدة.

واختتم وزير الطاقة تصريحه بحمد الله وشكره على ما أنعم به على هذا البلد الكريم من خير وفير، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

صحيفة المدينة

التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تونس، وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية اللواء محمود توفيق.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب استعراض جدول أعمال اجتماع الدورة الـ41 لمجلس وزراء الداخلية العرب .

حضر اللقاء الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية السعودي، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية المصرية.

وفي خبر آخر، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للكويت.

وأعرب خادم الحرمين، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لأمير الكويت، ولحكومة وشعب دولة الكويت اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافَّة.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد السعودي، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لأمير الكويا، ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق، المزيد من التقدُّم والازدهار.

صحيفة الوطن

قام المركز السعودي لكفاءة الطاقة بشراء 806 منتجات بشكل عشوائي من الأسواق بالمملكة بهدف مسح الأسواق في جميع مناطق المملكة، وبلغت نسبة المنتجات المطابقة خلال عملية المسح 66.9% حيث بلغ عدد المنتجات المطابقة 539 منتجا، وعدد المنتجات غير المطابقة 267 منتجا.

وحسب بيانات وتقرير الهيئة السعودية لكفاءات الطاقة فإنه يتم شراء عينات من الأسواق من جميع مناطق المملكة واختبارها بهدف مسح السوق، وذلك عن طريق شراء عينات عشوائية للتحقق من أداء وفاعلية الإجراءات الرقابية على منتجات كفاءة الطاقة لدى الجهات الرقابية والعمل على تحسينها وتطويرها.

أعاد المركز السعودي لكفاءة الطاقة تصدير 1.687.132 منتجا مخالفا للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة من مجموع 210.300.107 من المنتجات الواردة، وهي تمثل ما نسبته 0.8% من مجموع واردات المملكة من تلك المنتجات، حيث شكلت منتجات الإنارة أغلب المنتجات المخالفة وبمجموع 1.537.859، والثلاجات 53.057، والمجففات 302، والمكيفات 5497، والسخانات 4272، والغسالات 1036، والإطارات 85.109

ونفذت فرق الرقابة على المنتجات المعروضة في الأسواق والمستودعات والمصانع المحلية 22 جولة ميدانية رقابية على منافذ البيع والمستودعات والمصانع، وبلغ عدد الزيارات 36151 زيارة، وتم ضبط 457 منشأة مخالفة، وأصدر 239 مخالفة فورية، وإيقاف مؤقت لـ 24 خط إنتاج غير مطابق وإعداد خطة مع تلك المصانع لمتابعة تصحيح مسار خط الإنتاج، جاء ذلك خلال عام 2022.

وفي خبر آخر، استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي 6 ملايين و247 زائرًا، للصلاة في المسجد النبوي، والروضة الشريفة، وسط جهود تنظيمية وإرشادية تبذلها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمتهم ورعايتهم.

وأكدت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تهيئة كافة الخدمات للمصلين والزائرين، من خلال جميع إداراتها؛ لتوفير سبل الراحة لهم ليؤدوا عبادتهم بكل يسر، حيث نظمت وسهلت دخول أكثر من 647790 زائرًا للسلام على الرسول -عليه الصلاة والسلام- إضافة إلى 298397 مصليًا بالروضة الشريفة.

وأشارت الهيئة إلى أن 16506 من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا من الخدمات المخصصة لهم خلال الأسبوع الماضي، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات 147735 زائرًا من جنسيات مختلفة، فيما استفاد 12205 أشخاص من خدمة المكتبات، في حين استقبلت المعارض والمتاحف 5456 مستفيدًا، كما قُدم 146429 إهداءً منوعًا للزائرين والزائرات، إضافة إلى 11490 خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحد وقنوات التواصل، ضمن الخدمات المتاحة للعناية بالمصلين في المسجد النبوي.

وشملت الخدمات الميدانية تقديم خدمات الإرشاد المكاني لـ103042 مستفيدًا، في حين قدمت خدمات التنقل بين ساحات وأبواب المسجد النبوي لـ30140 زائرًا، كما قدمت أكثر من 160 ألف عبوة ماء زمزم، إضافة إلى توزيع 142007 وجبات إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.

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