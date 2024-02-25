السعودية والسودان أبرزها.. تعرّف على أكبر الدول المُستقبلة للصادرات المصرية خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 8 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 17 – 23 فبراير، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 97 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير، وتم تسجيل 10 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وإدراج 3 مصانع بالقائمة المعتمدة للهيئة.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 75 زيارة، وتم تسجيل 6 منشآت بالهيئة، وأصدرت الإدارة 3369 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1755 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5655 رسالة بنحو 255 ألف طن لعدد 1574 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 575 صنفًا من خضروات وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 46 ألف طن، تليها خضروات متنوعة مجمدة بإجمالي 15 ألف طن، ثم الفاصوليا بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 62 صنفا بنحو 85 ألف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 77 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 13 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 37 صنف بنحو 94 ألف طن.

ومثلت السعودية والسودان وأسبانيا وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 150 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1005 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 930 رسالة، ثم ميناء سفاجا بإجمالي 870 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1660 رسالة بنحو 350 ألف طن لعدد 582 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 142 صنف من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة من 80 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، استراليا، اندونيسيا وبلغاريا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 494 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 318 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 220 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 65 منتج و14 شركة، ونفذت 7 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 575 منتج جديد، وأصدرت 16 شهادة بيع حر.

وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1558 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، 1109 عينة لأغذية معدة للتصدير، بالإضافة إلى 126 عينة منتجات الأغذية الخاصة.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 2 زيارة تفتيش لمواقع تخزين القمح (الصوامع) في محافظتي الجيزة والقليوبية،

كما تم تسجيل 1 مضرب أرز بمحافظة الإسكندرية، و2 هنجر بمحافظتي الجيزة والإسكندرية.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 20 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 14 شكوى وجاري فحص 6 شكاوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 653 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ، شمال سيناء، أسيوط، أسوان، الأقصر، سوهاج،

أكتوبر، العاشر من رمضان والشروق، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 42 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 2 فرع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1639 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وبالتنسيق مع إدارتي الرقابة على المنشآت السياحية والمحال العامة تم شن عدد 3 حملات مشتركة على عدد 5 منشآت غذائية بالمراكز التجارية للتأكد من استيفائها لاشتراطات سلامة الغذاء.

وتم تسجيل 387 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 307 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 254 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 17 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص في محافظات القليوبية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية،الشرقية، البحر الأحمر، البحيرة، الدقهلية، وكفر الشيخ، وتم تسجيل 5 مخازن بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المسجلة إلى 839 مخزنًا، فيما تم استيفاء 2 منشأة تخزينية ليصل إجمالي المنشآت التخزينية المستوفاة إلى 266 وحدة تخزينية بالقائمة المعتمدة.

فيما يخص مخازن التغذية المدرسية، تم معاينة 2 مخزن قائم، وتم استيفاء عدد 1 مخزن ليصل إجمالي المنشآت التخزينية المستوفاة والخاصة بالتغذية المدرسية إلى 24 مخزنًا مدرج بالقائمة المعتمدة.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 23 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الاسماعيلية، الفيوم، الغربية، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، المنوفية والإسكندرية.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 48 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الأقصر، جنوب سيناء والسويس، وتم تسجيل 1 مطعم و 2 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 21 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، الإسكندرية، أسيوط، البحر الأحمر والقليوبية، وتم تسجيل عدد 2 وحدة طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وتم إصدار شهادة مؤقتة لها.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 361 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، وعدد 8 تظلمات متعلقة بالأغذية الخاصة، و 3 تظلمات للمصانع.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 14 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 7 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 68 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 27 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 3 مأموريات رقابية على مصانع المواد الملامسة للغذاء في محافظتي الشرقية والقليوبية.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 45 حملة تفتيشية موسعة على 322 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 3 طن عسل جلوكوز منتهي الصلاحية، نصف طن مواد غذائية منتهية الصلاحية (عين جمل، لوز، كاكاو خام).

وبناءً على قرار النيابة العامة تم إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي (1100 زجاجة خل ودبس رمان، نصف طن شطة، 140 كجم زبيب).

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 25 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.

كما تم تنفيذ 22 قرار نيابة، وإعدام 70 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية (ياميش، معلبات، مقرمشات، مكسبات طعم، مخبوزات، منتجات ألبان).

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 128 محضرًا، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية تقدر بـ 1 طن ونصف (لحوم، دواجن، منتجات ألبان، حلوى جافة) وذلك ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها للاستخدام، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 45 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (السرو، راس البر، الزرقا، دمياط، كفر سعد، كفر البطيخ) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 210 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (لانشون، حلويات، خبز، مخلل، زيوت، عصائر مياه غازية، ألبان، أعشاب، بن)، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بشن حملات تفتيشية على عدد 28 منشأة غذائية بمدينة الفيوم، مركز سنورس، مركز الفيوم ومركز أبشواي، بعضها بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، وقد أسفرت الحملات عن إعدام 665 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، ضبط 740 كجم منتجات غذائية مجهولة المصدر، وتحرير 11 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، وعدد 9 محاضر جنحة عدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتم عرض جميع المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 12 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 55 منشأة غذائية بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، أبو كبير، مشتول السوق، فاقوس، أبو حماد، وغيرها من المراكز)، أسفرت عن إعدام 112 كجم منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (عصائر، بن، مشروبات، شوكولاتة، خلطات توابل، وغيرها من المواد الغذائية)، وتحرير 1 محضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء.

كما تم إعادة المرور على ١١ منشأة غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التأكد والتحقق من استجابة تلك المنشآت للاشتراطات الواجب توافرها في المنشأة الغذائية، وتم تحرير 1 محضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء لأحد المنشآت غير المستجيبة، وتحرير 1 محضر تنفيذاً لقرار النيابة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 20 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة)، حيث تم المرور على 93 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (مركز المنصورة، مركز ميت غمر).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 1 طن و 133 كجم من المنتجات الغذائية الفاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص (عسل، سناكس، بقوليات، مخبوزات، مصنعات لحوم، منتجات ألبان، أسماك، جبن متنوعة، شيش طاووق) وغيرها من المواد الغذائية المختلفة.

كما أسفرت تلك الحملات عن وجود 48 مخالفة عدم تطبيق الإشتراطات الصحية، 32 مخالفة عدم توافر الشهادات الصحية، 54 مخالفة عدم وجود ترخيص منشأة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لتلك المخالفات، كما تم ضبط 602 كجم لحوم ومواد غذائية أخرى يشتبه في صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وتم تحرير محضر بها.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 9 حملات تفتيشية على عدد 26 منشأة غذائية في نطاق مدن ومراكز (سوهاج، سوهاج الجديدة، أخميم)، أسفرت تلك الحملات عن إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (جبن شيدر- سلامي مدخن)، وتم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

كما قام الفرع بشن حملة مكبرة على 4 منشآت غذائية مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (حي شرق، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، الطب البيطري) أسفرت عن ضبط وإعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (لحوم) وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة، وتحرير 4 إنذارات إدارة منشأة بدون ترخيص.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 26 حملة تفتيشية على 146 منشأة غذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، شبين القناطر، قليوب، شبرا الخيمة، كفر شكر، الخصوص، الخانكة، قها) ، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد، وتمت عملية الإعدام في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما تم تنفيذ 2 قرار نيابة في إحدى صوامع القمح بالاشتراك مع لجنة من وزارة التموين في حضور مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان 4 حملات تفتيشية على 72 منشأة غذائية أسفرت عن ضبط وإعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (جبن نباتي الدهن، توابل وخلطات)، كما تبين وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التنبيه على تلك المنشآت وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.