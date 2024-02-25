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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لإحياء حفلات يوم التأسيس ومهرجان الشيخ زايد.. فؤاد عبدالواحد بين السعودية والإمارات

حفلات فؤاد عبد الواحد
حفلات فؤاد عبد الواحد

بين مجموعة من العواصم والمدن في الخليج العربي، تنقل الفنان فؤاد عبد الواحد محتفلاً مع الجمهور السعودي في "يوم التأسيس" في الرياض وجازان، لتكون محطته التالية مدينة أبوظبي مشاركاً الجمهور الإماراتي والعربي ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد 2023-2024 المقام بمنطقة الوثبة، مسجلاً نجاحاً جماهرياً كبيراً في جميع الحفلات وتفاعلاُ كبيراً خاصة مع أغنيات ألبومه الجديد الناجح بامتياز "فؤاد عبدالواحد 2024".

 

ليالي التأسيس في السعودية

بدأت احتفالات فؤاد عبد الواحد في "يوم التأسيس" مع جمهور مدينة الرياض من خلال مهرجان "ليالي التأسيس" على مسرح أبو بكر سالم مساء يوم 21 فبراير 2024، وسط تفاعل وتبادل الغناء مع الجمهور الحاضر.

وقدم خلال الحفل مجموعة من أبرز أغنياته، وشاركه في الحفل الفنان عبدالله المانع، بالإضافة إلى حضور الشاعرين فهد الشهراني وسعيد بن مانع خلال الأمسية الشعرية التي سبقت الحفل الغنائي، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة السعودية وتنظيم "بنش مارك".

زتوجه فؤاد عبد الواحد بعد ذلك مباشرة الى منطقة جيزان يالسعودية، ليقدم حفلة أمام الجماهيري للإحتفال في "يوم التأسيس" ضمن فعاليات "شتاء جازان 24" في مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري مساء يوم 22 فبراير 2024، متنقلاً بين مجموعة كبيرة من أغنياته برفقة فرقته الموسيقية، وقد شاركه في الليلة الغنائية الفنانين سلطان خليفه (حقروص) والفنان يوسف الإبراهيم.

مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي

وللمشاركة في فعاليات مهرجان الشيخ زايد 2023-2024 المقام بمنطقة الوثبة في أبوظبي، واصل فؤاد عبد الواحد حفلاته الغنائية الناجحة على المسرح الرئيس في المهرجان، ليقدم حفلاً غنائيا ضمن فعاليات "ليالي الوثبة"، مشكلاً حالة فنية من النغم والطرب والانسجام التي سيطرت على الجمهور خلال الحفل، متنقلاً بين مجموعة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة.

أغنية "صفحة التاريخ" 

تحت عنوان "صفحة التاريخ" طرح الفنان فؤاد عبد الواحد بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس" أغنية وطنية، قدمها مع زميله الفنان راشد الفارس، مجدداً تعاونه مع ألحان "عزوف"، ومن كلمات الشاعرة نجلاء المحيا (معتزة)، وذلك من إنتاج وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية.

حفلات فؤاد عبد الواحد
حفلات فؤاد عبد الواحد
حفلات فؤاد عبد الواحد
حفلات فؤاد عبد الواحد
حفلات فؤاد عبد الواحد
حفلات فؤاد عبد الواحد
حفلات فؤاد عبد الواحد
حفلات فؤاد عبد الواحد
حفلات فؤاد عبد الواحد
حفلات فؤاد عبد الواحد
حفلات فؤاد عبد الواحد
حفلات فؤاد عبد الواحد
حفلات فؤاد عبد الواحد
حفلات فؤاد عبد الواحد
حفلات فؤاد عبد الواحد
حفلات فؤاد عبد الواحد
فؤاد عبد الواحد الفنان فؤاد عبد الواحد أبوظبي الرياض جازان السعودية الامارات

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