انخفاض جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل

أكد محمد أحمد صالح عضو مجلس غدارة الاتحاد المصري لمنتجي الدواجن، أن هناك انخفاضا في أسعار الدواجن خلال الأيام الماضية.

وقال محمد أحمد صالح في مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" جميعنا نسهم في مواجهة الغلاء ويجب أن نتكاتف لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار ".

وأضاف محمد أحمد صالح:" سعر كيلو الدواجن في المزرعة من 82 لـ 85 كيلو للدواجن البيضاء".

وتابع محمد أحمد صالح:" هناك زيادة في عدد الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك وهذا الأمر يؤدي إلى زيادة سعر المنتج عندما يصل للمستهلك ".

ولفت محمد احمد صالح:" يجب أن تصل الدواجن للمستهلك بسعر 90 جنيه للكيلو أو أقل من ذلك ".