أوليفيا دالتون مساعدة بايدن تغادر البيت الأبيض للعمل في شركة أبل

أبلغت أوليفيا دالتون، نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض والمساعدة منذ فترة طويلة للرئيس جو بايدن، كبار الموظفين بأنها تخطط للمغادرة للعمل في وظيفة اتصالات كبيرة في شركة أبل، حسبما قال مصدران لرويترز يوم الاثنين.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يغادر دالتون البيت الأبيض في منتصف مارس. وهي تشغل منصب نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض منذ أغسطس 2022، وتقدم تقاريرها إلى كارين جان بيير.

وقالت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن دالتون أبلغت كبار موظفي بايدن الأسبوع الماضي بخططها للمغادرة للعمل في فريق الاتصالات بشركة أبل.

تعاملت دالتون مع مجموعة واسعة من قضايا السياسة الداخلية والخارجية لبايدن منذ عام 2006، عندما كانت نائبة السكرتير الصحفي للسيناتور بايدن آنذاك.

وأمضت معظم فترة ولاية الرئيس باراك أوباما الأولى كسكرتيرة صحفية في وزارة النقل وكانت سكرتيرة صحفية للسيدة الأولى ميشيل أوباما خلال حملة إعادة انتخابه عام 2012.

دخلت دالتون الإدارة الحالية في يناير 2021 كمتحدث باسم بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. عملت أيضًا كمستشارة كبيرة في مجلس الأمن القومي خلال الجهود المبذولة لإعادة توطين اللاجئين الأفغان في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة رويترز يوم الاثنين أن جويل غامبل، إحدى مهندسي السياسة الاقتصادية للرئيس الأمريكي جو بايدن، ستغادر البيت الأبيض أيضًا.