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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يعترف بتكبد أوكرانيا خسائر فادحة ويحذر من تأخر وصول الدعم الأمريكي

زيلينسكي
زيلينسكي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لشبكة CNN اليوم الأحد بأن 'الملايين' قد يموتون في حرب أوكرانيا مع روسيا إذا لم يوافق المشرعون الأمريكيون على طلب الرئيس جو بايدن مساعدة بقيمة 60 مليار دولار لكييف.

وردا على سؤال من كايتلان كولينز من سي إن إن حول ادعاء السيناتور الأمريكي جيه دي فانس بأن نتيجة الحرب لن تتغير حتى لو تلقت أوكرانيا الأموال، قال زيلينسكي إنه غير متأكد من أن فانس 'يفهم ما يجري هنا'.

وأضاف: 'فهم الأمر يعني أن تأتي إلى خط المواجهة لترى ما يجري، وتتحدث مع الناس، ثم تذهب إلى المدنيين لفهم... ما الذي (سيحدث) لهم بدون هذا الدعم، وسوف يفهم أن الملايين... سوف يُقتلون“إنها حقيقة”، وفقا لتعبير زيلينسكي

وأضاف: 'بالطبع هو لا يفهم، بارك الله فيكم، ليست هناك حرب على أراضيكم'.

وجاء تحذير زيلينسكي بعد ساعات فقط من اعتراف الزعيم الأوكراني النادر بخسائر القوات، قائلا إن حوالي 31 ألف جندي أوكراني قتلوا حتى الآن في الصراع، وذلك خلال مؤتمر في كييف.

وفي كلمته أمام المؤتمر، شكك زيلينسكي في المزاعم الروسية بشأن أعداد أعلى بكثير عندما يتعلق الأمر بالضحايا الأوكرانيين. وأضاف أن “عشرات الآلاف” من المدنيين لقوا حتفهم في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها القوات الروسية.

'إنها خسارة كبيرة لنا. مات 31 ألف أوكراني، جندي أوكراني، في هذه الحرب. وليس 300.000. وقال زيلينسكي: 'ليس 150 ألفًا، أيًا كان ما يكذب عليه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين'. 'كل خسارة هي خسارة فادحة لنا.'

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