بايدن: آمل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة الاثنين المقبل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يأمل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بحلول الاثنين المقبل، وأن تثمر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة عن نتاج ملموس، وفقا لما نقلته عنه رويترز .



وقالت هيئة البث الإسرائيلية التابعة لجيش الاحتلال، إن مباحثات العاصمة الفرنسية باريس بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار وتبادل للأسرى والمحتجزين في قطاع غزة ما بين حماس وإسرائيل، شهدت تقدمًا قد يسمح بالانتقال إلى مفاوضات حول تفاصيل الصفقة مثل عدد وأسماء الأسرى الذين سيطلق سراحهم.

وأشارت تقارير صحفية نقلا عن مصادر إسرائيلية، إلى أن الوفد الإسرائيلي مكون من قيادات بالجيش والموساد، وستشمل مهمتها فحص النشطاء الفلسطينيين المقترحين الذين تريد حماس إطلاق سراحهم كجزء من صفقة إطلاق سراح المحتجزين.

وشهدت محادثات باريس، اجتماعات لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة تضمنت رئيس الموساد الإسرائيلي ورئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ومسؤولين مصريين، لبحث التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في القطاع وتبادل الأسرى والمحتجزين بين الأطراف المتنازعة.