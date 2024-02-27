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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن: مبعوثنا الجديد إلى السودان سيعزز جهودنا لإنهاء القتال في البلاد

بلينكين
بلينكين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تعيين مبعوث أمريكي خاص للسودان.

وقال بلينكن، وفقا لما نقلته عنه “سي إن إن”، إن المبعوث الخاص، توم بيرييلو، سيتولى تنسيق السياسة الأمريكية بشأن السودان، و'تعزيز جهودنا لإنهاء الأعمال العدائية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والسلام والعدالة'.

وأضاف: سيعمل بيرييلو أيضًا على 'تمكين' القادة المدنيين في السودان ودفع مشاركة الولايات المتحدة مع الشركاء في إفريقيا والشرق الأوسط والمجتمع الدولي لصياغة نهج موحد 'لوقف هذا الصراع الذي لا معنى له، ومنع المزيد من الفظائع، وتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت بالفعل'، وفقا لبيان الخارجية الأمريكية.

وشغل بيرييلو سابقًا، منصب المبعوث الخاص لمنطقة البحيرات العظمى وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكممثل خاص للمراجعة الثانية للدبلوماسية والتنمية التي تتم كل 4 سنوات.

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