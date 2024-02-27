ذكرى وفاة يوسف شعبان.. أهم محطاته الفنية وسبب نجاحه في «الضوء الشارد»

تحل ذكرى وفاة الفنان يوسف شعبان، غدا، 28 فبراير، والذي رحل عن عالمنا بعد أن قدم العديد من الأعمال الفنية المتميزة خلال رحلة عطاء لمدة تزيد عن الـ50 عاما.

وكان ظهوره الأول من خلال مشاركته فى فيلم “في بيتنا رجل”، ورصيده فى الأعمال السينمائية يصل إلى 110 أفلام.

شارك فى الدراما بأعمال حفرت اسمها فى التاريخ وكانت البداية فى عام 1963م.

ويصل رصيده من الأعمال الدرامية إلى 130 عملا دراميا.

وقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عددًا من الأدوار المهمة في مشواره الفني، والتي تعتبر علامات في تاريخه، وقدم أيضا عددا من الشخصيات التي لا تنسى وستظل في ذاكرة كل محبيه.

في مسلسل (الضوء الشارد) الذى أنتج عام 1998م، قدم القدير يوسف شعبان، شخصية "وهبي السوالمي"، وهي شخصية الرجل الذي يحقق ثروة بطرق غير مشروعة؛ لينافس بها عائلة "العزايزي".

ويلجأ خلال أحداث المسلسل إلى تزويج ابنته من كبيرهم "رفيع بيه"، حتى يتمكن من الوصول لطموحاته.

والمسلسل بطولة ممدوح عبد العليم، رانيا فريد شوقي، محمد رياض، ومن تأليف محمد صفاء عامر، وإخراج مجدي أبو عميرة.