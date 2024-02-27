صحف السعودية.. المملكة على قمة منتجي الطاقة الأحفورية في العالم ..وتحذير من التداعيات الكارثية لتهديدات اقتحام رفح التحول الوطني

ابرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :

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تنوعت الموضوعات التي تناولتها الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء حيث ركزت على ريادة المملكة في مجال الطاقة وفق تطلعات رؤية 2030، والإنجاز لبرنامج التحول الوطني عبر أكثر من 300 مبادرة تقودها منظومة وزارية نشطة.

كتبت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( المملكة.. وريادة الطاقة ) : مع اهتمام المملكة بقطاع الطاقة المتجددة بجميع أنواعها، والسير فيه بخطى متسارعة ومبشرة بالخير، لم تتجاهل الحكومة الرشيدة تطوير قطاع الطاقة الأحفورية من نفط وغاز ومكثفات، وأولته اهتماماً كبيراً من أجل اكتشاف المزيد من الآبار، وزيادة الإنتاج وفق تطلعات رؤية 2030، التي شددت في وقت مبكر على أهمية تعزيز قطاع الطاقة السعودي ودعمه بما يحتاج. هتمام المملكة بقطاع النفط والغاز في سنوات الرؤية أثمر عن حزمة اكتشافات جديدة، تسهم في إبقاء المملكة على قمة منتجي الطاقة الأحفورية في العالم، ولعل آخر جهود المملكة في هذا المسار كانت بتمكين شركة أرامكو السعودية من إضافة كميات كبيرة للاحتياطات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي.

تابعت : ووصول هذه الاحتياطات إلى 15 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، وملياري برميل من المكثفات، لم يكن لها أن تتحقق وتصبح واقعاً ملموساً لولا أن الشركة السعودية استثمرت خبراتها المتراكمة، وطبقت أعلى المعايير العالمية في تقدير الموارد الهيدروكربونية وتطويرها بما يضمن حُسن استغلالها. هود أرامكو في تعزيز احتياطات طاقة النفط والغاز تأتي ضمن خطط علمية مدروسة، تسير عليها الشركة، تحت مظلة رؤية 2030 لزيادة إنتاج الغاز بنسبة تتراوح بين 50 و60 في المئة، لتلبية الطلب المحلي على الصناعة، فضلاً عن زيادة مستويات إنتاج النفط، والوصول بها إلى 13 مليون برميل يومياً بحلول العام 2030، وهذه الجهود تقترب من أن تلامس الواقع، بفعل الدعم الاستثنائي الذي تلقاه أرامكو من الدولة والقيادة الرشيدة.

ختمت : مشهد اهتمام المملكة بقطاع الطاقة الأحفورية من نفط وغاز ومكثفات، يعكس حرص المملكة على أن تكون لها مكانة موقع السبق والريادة في تأمين الطاقة، وتصديرها إلى من يحتاج إليها بأسعار مناسبة، والجهود المبذولة لتحقيق هذا المسعى واضحة ومعروفة، وتتكامل مع جهود أخرى لتأمين الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع مبادرة «السعودية الخضراء» التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في العام 2021، وتستهدف ضخ استثمارات بنحو 266 مليار دولار لتوليد طاقة نظيفة، فضلاً عن خفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليار طن سنوياً حتى 2030.

وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( نجاحات استثنائية ) : بإنجازات نوعية ومسارات قوية متكاملة، يواصل برنامج التحول الوطني مراحله المهمة؛ كركيزة أساسية لترجمة مستهدفات الرؤية السعودية الطموحة في تحقيق المكانة المرموقة المستحقة للمملكة على خارطة التقدم العالمي المتسارع بلغة العصر وآفاقه الرحبة، والمنافسة على مراكز الصدارة بروح العزم وشواهد الإنجاز، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والقيادة المباشرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وواصلت : هذه النجاحات الموثقة بحصاد ثري من الإنجازات غير المسبوقة، واختصار التقويم الزمني للمراحل تسجل أرقامًا متعاظمة للوصول إلى (مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح)، وهي معادلة استثنائية تمثل جوهر الرؤية السعودية، التي يتسابق بها- ولأجلها- أبناء وبنات الوطن، التي جعلت المملكة وجهة للاستثمار والابتكار.

وختمت : التفاصيل رائعة، والأرقام تبشر بالمزيد من الإنجاز لبرنامج التحول الوطني عبر أكثر من 300 مبادرة تقودها منظومة وزارية نشطة، ومُشاركة القطاع الخاص وعشرات الجهات، وهذا عنوان آخر لتميز الرؤية وحصاد الإنجاز، الذي ترسخ به المملكة مكانها اللائق، ودورها الرائد في بناء مستقبل أفضل، والتعاون لأجل الرخاء العالمي وتجاوز تحدياته.

ومن أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :

الملك يأمر بتسمية 12 قاضياً أعضاءً في المحكمة العليا

ولي العهد يستعرض مع رئيس مجلس الدوما علاقات الصداقة وآفاق التعاون البرلماني

أمير الرياض يستعرض تقرير الدفاع المدني.. ويطلع على استراتيجية جودة الحياة

أمير القصيم يرأس اجتماع «الإسكان الأهلية»

أمير جازان يطلع على إنجازات «جود الإسكان»

أمير الشرقية يكرّم الفائزين بجائزة السائق المثالي

وزراء الداخلية العرب يمنحون خادم الحرمين (وسام الأمير نايف للأمن العربي)

وزير الخارجية: المملكة حريصة على تعزيز مفهومها الشامل لحقوق الإنسان

وزير الإعلام يبحث تعزيز التعاون المشترك بين المملكة والأردن

نيابة عن أمير الرياض.. محمد بن عبدالرحمن يفتتح معرض التأسيس

نائب أمير الشرقية يدشن حملة (ليلة أثر).. ويبارك توقيع عدد من الاتفاقيات

العنقري: الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين جاء بمبادرة سعودية

المملكة تحذر من التداعيات الكارثية لتهديدات اقتحام رفح

التحول الوطني: تحقيق 35 % من أهداف رؤية 2030 خلال سبع سنوات

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«أمانة المدينة» تفعل آلية جديدة للمركبات المهملة والآليات المعطلة

الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها