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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمشاركة جهات مدنية.. شاهد القوات العسكرية السعودية تواصل تمرين سيف السلام

جانب من التمرين
جانب من التمرين


تواصل القوات العسكرية السعودية والجهات المدنية المشاركة في تمرين ‎سيف السلام 12 مناوراتها الميدانية في المنطقة الشمالية ومنطقة عمليات الأسطولين الغربي والشرقي.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الدفاع السعودية؛ فتأتي المناورات الميدانية للتمرين بعد نجاح واكتمال مراحله الأولى المتمثلة في مرحلة الإعداد والتجهيز، ومرحلة إنهاء إجراءات التخطيط العملياتي، ومرحلة وصول القوات العسكرية وبدء التدريب الأكاديمي، ومرحلة تمرين مركز القيادة.

جانب من التمرين 

وتشارك أفرع القوات المسلحة السعودية ، ووزارتا الداخلية والحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، وعددٌ من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية في التمرين المشترك “تمرين سيف السلام 12″، وذلك في مدينة الملك خالد العسكرية بالمنطقة الشمالية.

وأكَّد المتحدث الرسمي باسم تمرين سيف السلام 12 العقيد البحري الركن علي بن حسن آل علي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية “واس”، أن التمرين المشترك “سيف السلام 12″، يأتي امتدادًا لسلسة من التمارين السابقة بين أفرع القوات المسلحة، حيث يحاكي العمل في بيئات قتالية مختلفة على جميع المستويات الإستراتيجية والعملياتية والتكتيكية.

وأشار إلى أن التمرين يُقام على مراحل متعددة وفق أهداف معينة تم تحديدها مسبقًا؛ تهدف في محصلتها النهائية إلى رفع كفاءة وجاهزية أفرع القوات المسلحة والقوات العسكرية والجهات المدنية المشاركة للتعامل مع جميع الظروف الطارئة التي قد تحدث في أي زمان ومكان.

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