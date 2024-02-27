روسيا تحظر تصدير البنزين لمدة 6 أشهر .. ما السبب؟

قررت روسيا حظر صادرات البنزين لمدة 6 أشهر اعتباراً من الأول من مارس 2024، للحفاظ على استقرار الأسعار، وذلك وسط تزايد الطلب من المستهلكين والمزارعين، وللسماح بصيانة المصافي في ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.

وقالت وسائل إعلام روسية إن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وافق على الحظر بعد أن اقترحه نوفاك في رسالة بتاريخ 21 فبراير.

ونُقل عن نوفاك قوله: "من أجل تعويض الطلب المفرط على المنتجات البترولية، من الضروري اتخاذ إجراءات للمساعدة في استقرار الأسعار في السوق المحلية".

وأسعار البنزين المحلية تعد مسألة حساسة بالنسبة لسائقي السيارات والمزارعين في أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم، وذلك قبل خوض البلاد في الانتخابات الرئاسية المقررة في 15 و17 مارس آذار، في حين تعرضت بعض مصافي التكرير الروسية لهجمات بطائرات بدون طيار أوكرانية في الأشهر الأخيرة.

استهدفت روسيا وأوكرانيا البنية التحتية للطاقة في كل منهما في محاولة لتعطيل خطوط الإمداد والخدمات اللوجستية وإحباط معنويات خصومهما، حيث تسعى كل منهما إلى حافة الصراع المستمر منذ عامين تقريبًا والذي لا تظهر أي علامة على نهايته.

وصادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز هي أكبر صادرات روسيا على الإطلاق، ومصدر رئيسي لعوائد العملة الأجنبية لاقتصاد روسيا البالغ حجمه 1.9 تريليون دولار، وتضمن لموسكو مكانها على أعلى طاولة سياسات الطاقة العالمية.