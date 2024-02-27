زراعة النواب تناقش خطة الوزارة في التصدي لظاهرة نقص تقاوى البطاطس

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الجميع شريك فى عملية التنمية، والتنسيق بين الهيئات أمر وجوبي لمواجهة كافة الأمور المتعلقة بظاهرة نقص تقاوى البطاطس بالأسواق.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة ، والمخصص لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، صقر عبدالفتاح، سمير جابر، إحسان شوقي عبدالسلام، محمود قاسم، سميرة الجزار، نادر عبده صديق، بشأن خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتصدي لظاهرة نقص تقاوى البطاطس المعتمدة وارتفاع أسعار شرائها بصورة غير مسبوقة، وبيع تقاوى البطاطس بالعملة الأجنبية للشركات.

وأكد الحصرى، ضرورة العمل على عدم تكرار أزمة البطاطس مرة أخرى فى المستقبل بسبب بعض التجاوزات، على أن تكون هناك رؤية واستراتيجية للتعامل مع الملف.

وقال أحمد عصام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن تقاوى البطاطس يتم استيرادها بمواصفات تكاد تكون أفضل التقاوى عالميا، متابعا:" لا نقبل بأى نوع من التقاوى، ونستورد افضل الانواع على الإطلاق.

وأوضح ان تقاوى العروة الصيفية تنتج محليا وبلغ الإنتاج المصرى 20 ألف طن تحت الاشراف الكامل للوزارة، وذلك من إجمالى الاحتياجات الفعلية للزراعة بمصر التى تتراوح ما بين 110 إلى 120 ألف طن من تقاوى البطاطس.

وأشار عضام، إلى أن هناك حرص على وجود كمية التقاوي فى السوق لعدم رفع أسعارها، ليكون هناك توازن بين العرض والطلب، وأن المصلحة العامة هى المحرك دائما ولم ولن يتم العمل لصالح شركة مستوردة أيا كانت.