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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بكورنيش المحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرص المحافظة على خلق محاور مرورية جديدة، تساهم في حل مشكلة التكدس المروري وإعاقة الحركة المرورية، خاصة في أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

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وتابع المحافظ استمرار العمل في كورنيش المحلة الكبرى حيث يتم استمرار أعمال التدبيش على جانبي الكوبري و استكمال صب قواعد الأعمدة الديكوريه .

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يذكر أن كورنيش مدينة المحلة الكبرى يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا، كمحور مرورى داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، بجانب كونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي المدينة.

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المحلة الكبرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الخطة الاستثمارية الحركة المرورية دكتور طارق رحمى صالح المواطنين طارق رحمي محافظ الغربية رئيس جامعة طنطا

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