عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أحمد سمير يعقد سلسلة لقاءات مع وزراء منظمة التجارة العالمية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من وزراء تجارة الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية وذلك في إطار المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي يعقد بالعاصمة الإمارتية أبو ظبي خلال الفترة من 26-29 فبراير الجاري.

واستهل الوزير لقاءاته بعقد اجتماع مع إبراهيم باتل وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب افريقيا حيث تناول اللقاء الموضوعات المطروحة في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.

وموضوعات خاصة ببروتوكول الاستثمار في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتأكيد على العلاقات المتميزة والتعاون المستمر بين مصر وجنوب أفريقيا.

وأشار سمير الى ضرورة حث الاتحاد الأوروبي على مراعاة عدد من الموضوعات الخاصة بالحياد الكربوني والتي تتضمن توفير التمويل والمساعدات المالي
 

التجارة وزراء تجارة الدول منظمة التجارة العالمية المهندس أحمد سمير المؤتمر الوزاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

خلصوا عليه في مكانه.. ننشر صور مسرح جريمة الخواجة حسني جواهرجي بولاق

قبل رمضان بأيام| هزة في أسواق الماشية واللحوم.. ماذا يحدث؟

سبائك ذهب ومجوهرات بالملايين.. حصر المسروقات من محل الخواجة حسني ببولاق

ترشيحاتنا

مصادر مصرية رفيعة المستوى: الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة تمر بمرحلة حرجة

هدنة 40 يوما وإطلاق 400 أسير إسرائيلي| ماذا ينتظر غزة خلال شهر رمضان.. تفاصيل المفاوضات

نجم الأهلي السابق: كهربا الأفضل ولو بـ«نُص رِجْل»

إصابة مستشار بهيئة قضايا الدولة في انقلاب سيارة بـ الجيزة

إنفراد.. محادثة ساخنة بين المتهمين بسرقة شقة ميرهان حسين داخل قفص المحكمة

أحمد عمر هاشم: رئيس الجمهورية والإمام الأكبر دائما في نصرة فلسطين وشعبها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف حقيقة صادمة عن الرجال بعد الزواج

ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالة كاجوال برفقة حمو بيكا| شاهد

اقتصادية جدا.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة بدون زيت

جريئة.. سارة سلامة تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

فيديو

فى رأس البر.. زحام شديد يحاوط محمد إمام بسبب كوبرا

نجل حلمي بكر: زوجة أبي استولت على شقته وتعذبه| تفاصيل

خِزن مدفونة تحت الأرض.. مقطع فيديو يثير ضجة (ما القصة؟)

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ