السوداني يدعو لتأسيس منتدى مشترك لرجال الأعمال بين العراق وأرمينيا



استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رئيس جمهورية أرمينيا حيث دعا إلى تأسيس منتدى مشترك لرجال الأعمال بين العراق وارمينيا

كما أكد السوداني - بحسب وسائل إعلام عراقية - علي تطلع العراق إلى التعاون مع أرمينيا في مجال الطاقة وتقنية المعلومات والحوكمة الإلكترونية

فيما ابدي السوداني تقديره لموقف أرمينيا بتصويتها لصالح وقف إطلاق النار في غزّة

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التقي نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس، في وقت سابق.



وشهد اللقاء التباحث في العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة.

أكد رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني علي ضرورة استمرار الحوار عبر اللجنة العليا المشتركة لإنهاء مهامّ التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق، بعد تنامي قدرات القوات العراقية المسلحة، وانحسار خطر فلول الإرهاب.



وناقش الجانبان الانتقال بالعلاقة بين الولايات المتحدة والعراق، إلى مجمل أوجه التعاون الثنائي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية كافة ضمن اتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين.

وجدد السوداني موقف العراق الثابت إزاء السيادة على الأرض العراقية، كونها من المبادئ التي لا يمكن التهاون بشأنها أو التفريط بها تحت مختلف الأسباب والظروف.

من جانبها، جددت كمالا هاريس، دعوة بايدن إلى السوداني لزيارة واشنطن، مؤكدة حرص الإدارة الأمريكية على نجاح الحكومة العراقية بمختلف المجالات والملفات في مواجهة التحديات المختلفة.

وأشارت إلى أنّ الحكومة الحالية أثبتت قدرتها على إيجاد شراكات ناجحة من شأنها تحقيق الاستقرار في العراق والإسهام في تثبيت الاستقرار في المنطقة، معربة عن اهتمام بلادها بالحوار الجاري من خلال اللجنة العليا المشتركة بخصوص إنهاء مهمة التحالف الدولي.