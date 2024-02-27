عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

توم بلاتز| أسطورة كمال الأجسام يبهر العالم بعمر 68 عامًا.. شاهد

صدى البلد

يعرض لاعب كمال الأجسام السابق، الذي لُقب ذات مرة بـ "عراب الفخذين" بسبب فخذه البالغ قطرها 30 بوصة، صورة حديثة تظهر تغييرات واضحة في المظهر، ولكنه لا يزال يتمتع بلياقة بدنية مميزة رغم بلوغه الـ 68 عاماً.

كان توم بلاتز في السابق من أشهر لاعبي كمال الأجسام في العالم، ورغم أنه لم يحقق نفس نجاحات بعض منافسيه، إلا أن فخذه الضخمة جعلته اسماً لامعاً في هذا المجال.

بلاتز، الذي ينحدر من ولاية أوكلاهوما الأمريكية، اشتهر بضخامة عضلات الفخذ الرباعية التي يبلغ محيطها أكثر من 30 بوصة. وبسبب حجمها غير المعتاد، حصل على ألقاب مميزة مثل "عراب الفخذين" و "رباعي الأرجل".

كان يلقب أيضًا بـ "النسر الذهبي" بسبب شعره الأشقر اللامع الذي كان يبرز بوضوح مقابل سمرة بشرته نتيجة المشاركات في البطولات.

شارك أيقونة كمال الأجسام هذه مؤخرًا صورة على إنستغرام تقارن بين مظهره السابق والحالي في صالة الألعاب الرياضية، وأثبت أنه لم يطرأ الكثير من التغيير على الجزء السفلي من جسمه على الأقل، حيث لا تزال عضلات الفخذين ضخمة رغم اقترابه من السبعين عاماً.

اندهش المعجبون بمدى رشاقة هذا البطل المخضرم، حيث أشار أكثر من 70 ألف شخص بإعجابهم على الصورة، وترك الكثير منهم تعليقات إيجابية.

كتب أحد المعجبين: "لا حاجة إلى جينات خارقة، فقط العمل الجاد والإيمان بالله، إنه مصدر إلهام!"

وكتب آخر مازحا: "السيد بلاتز، لقد طلبت فقط زيادة 5 سم أخرى!"

وأضاف ثالث: "انظر إلى عضلات الفخذ الرباعية حتى الآن!"

وقال رابع: "بعد 30 عامًا، لا يزال يتمتع بنفس الروح والعضلات القوية."

عندما بدأ بلاتز بإظهار عضلات فخذه في عام 1979، اندهش كل من في عالم كمال الأجسام، حيث كانوا معتادين على رؤية ذراعين وكتفين كبيرين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

وقع العقود.. ميدو: محمد صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم

خلصوا عليه في مكانه.. ننشر صور مسرح جريمة الخواجة حسني جواهرجي بولاق

شركة النقل شريك في الجريمة.. تطور خطير بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

ترشيحاتنا

إذاعة جيش الاحتلال: 20 صاروخا انطلقت من لبنان تجاه مستوطنات الشمال

بريطانيا تنفي إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا

كلوب يكشف تطورات إصابة محمد صلاح

هل يجوز الصلاة جالسا للقادر على القيام؟.. أزهري يجيب

إعلام فلسطيني: مـ قتـ ل 4 جنود من جيش الاحتلال باستهداف صاروخي جنوب غزة

وفد سعودي يزور صندوق الإدمان للاطلاع على تجربة خفض الطلب على المخدرات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميرهان حسين| 10 صور تكشف عن مجوهراتها المسروقة

عدى خط الموت| نجل حلمي بكر يعود من أمريكا.. وزوجته: حالته متدهورة

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب في لبنان| شاهد

نشرة المرأة والصحة|معلومات صادمة عن مرض حلمي بكر.. ياسمين صبري تثير الجدل بهذه الإطلالة

فيديو

سر المكالمة الأخيرة وسبب هروب السائق| تطورات جديدة بواقعة حبيبة الشماع

تحذير عاجل من الأرصاد| ماذا يحدث بالطقس؟

أسعار اللحوم تخالف التوقعات قبل شهر رمضان | تفاصيل

اكتشاف أثري مذهل عمره 1800.. قصة زجاجة دموع المعزين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ