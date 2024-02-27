إنجلترا تفجر قنبلة مدفونة في مدينة بليموث منذ الحرب العالمية الثانية.. تفاصيل

فُجِّرَت قنبلة ألمانية من مخلفات الحرب العالمية الثانية كانت ستتسبب في دمار هائل لمدينة بليموث، وذلك بفضل جهود خبراء تفجير القنابل من القوات المسلحة الإنجليزية.

أكدت وزارة الدفاع الإنجليزية أن تفجير القنبلة التي أُلقيَت من الجو والمُعرفة برمز SC-500، وذلك بعد اكتشافها في حديقة منزلية بشارع سانت مايكل في منطقة كيهام بمدينة بليموث.

وكانت صحيفة "بليموث هيرالد" قد أفادت باكتشاف المتفجرات التي تزن 500 كجم في حديقة خلفية يوم الثلاثاء، ما استدعى عملية إخلاء وصفتها وزارة الدفاع بأنها "واحدة من أكبر عمليات الإخلاء في زمن السلم بالمملكة المتحدة".

تم تفجير القنبلة في الساعة 9.51 مساءً من يوم الجمعة الماضي الموافق 23 فبراير.

وصرح اللفتنانت كولونيل روب سوان، الذي كان في مكان الحادث، لوكالة "برس أسوسيون" بأنه سيتم نقل القنبلة إلى عمق 14 مترًا على الأقل قبل أن يقوم غواص بوضع عبوة تفجير على القنبلة لإشعال المتفجرات.

عمل حوالي 30 من أكثر خبراء تفجير القنابل خبرة في القوات المسلحة على مدار الساعة منذ يوم الثلاثاء لتقييم حالة الجهاز منذ اكتشافه.

تأثر حوالي 10320 شخص و 1219 عقارًا بالطوق الأمني الذي يبلغ طوله 300 متر والذي تم وضعه حول الموقع في منطقة إخلاء على شكل حرف "W".