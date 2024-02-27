عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إنجلترا تفجر قنبلة مدفونة في مدينة بليموث منذ الحرب العالمية الثانية.. تفاصيل

صدى البلد

فُجِّرَت  قنبلة ألمانية من مخلفات الحرب العالمية الثانية كانت ستتسبب في دمار هائل لمدينة بليموث، وذلك بفضل جهود خبراء تفجير القنابل من القوات المسلحة الإنجليزية.

أكدت وزارة الدفاع الإنجليزية أن تفجير القنبلة التي أُلقيَت من الجو والمُعرفة برمز SC-500، وذلك بعد اكتشافها في حديقة منزلية بشارع سانت مايكل في منطقة كيهام بمدينة بليموث.

وكانت صحيفة "بليموث هيرالد" قد أفادت باكتشاف المتفجرات التي تزن 500 كجم في حديقة خلفية يوم الثلاثاء، ما استدعى عملية إخلاء وصفتها وزارة الدفاع بأنها "واحدة من أكبر عمليات الإخلاء في زمن السلم بالمملكة المتحدة".

تم تفجير القنبلة في الساعة 9.51 مساءً من يوم الجمعة الماضي الموافق 23 فبراير.

وصرح اللفتنانت كولونيل روب سوان، الذي كان في مكان الحادث، لوكالة "برس أسوسيون" بأنه سيتم نقل القنبلة إلى عمق 14 مترًا على الأقل قبل أن يقوم غواص بوضع عبوة تفجير على القنبلة لإشعال المتفجرات.

عمل حوالي 30 من أكثر خبراء تفجير القنابل خبرة في القوات المسلحة على مدار الساعة منذ يوم الثلاثاء لتقييم حالة الجهاز منذ اكتشافه.

تأثر حوالي 10320 شخص و 1219 عقارًا بالطوق الأمني الذي يبلغ طوله 300 متر والذي تم وضعه حول الموقع في منطقة إخلاء على شكل حرف "W".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

وقع العقود.. ميدو: محمد صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم

خلصوا عليه في مكانه.. ننشر صور مسرح جريمة الخواجة حسني جواهرجي بولاق

شركة النقل شريك في الجريمة.. تطور خطير بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

ترشيحاتنا

إذاعة جيش الاحتلال: 20 صاروخا انطلقت من لبنان تجاه مستوطنات الشمال

بريطانيا تنفي إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا

كلوب يكشف تطورات إصابة محمد صلاح

هل يجوز الصلاة جالسا للقادر على القيام؟.. أزهري يجيب

إعلام فلسطيني: مـ قتـ ل 4 جنود من جيش الاحتلال باستهداف صاروخي جنوب غزة

وفد سعودي يزور صندوق الإدمان للاطلاع على تجربة خفض الطلب على المخدرات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميرهان حسين| 10 صور تكشف عن مجوهراتها المسروقة

عدى خط الموت| نجل حلمي بكر يعود من أمريكا.. وزوجته: حالته متدهورة

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب في لبنان| شاهد

نشرة المرأة والصحة|معلومات صادمة عن مرض حلمي بكر.. ياسمين صبري تثير الجدل بهذه الإطلالة

فيديو

سر المكالمة الأخيرة وسبب هروب السائق| تطورات جديدة بواقعة حبيبة الشماع

تحذير عاجل من الأرصاد| ماذا يحدث بالطقس؟

أسعار اللحوم تخالف التوقعات قبل شهر رمضان | تفاصيل

اكتشاف أثري مذهل عمره 1800.. قصة زجاجة دموع المعزين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ