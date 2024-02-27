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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس جامعة الإسكندرية يعتمد الخطة الاستراتيجية الخمسية

اجتماع مجلس جامعة
اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية

وافق مجلس جامعة الإسكندرية، على اعتماد خطة جامعة الإسكندرية الاستراتيجية لمدة خمس سنوات، والتى تسعى من خلالها الجامعة لتعزيز دورها التنموى وتعزيز جودة الخدمة التعليمية وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية ورفع الأداء فى مختلف العمليات الأكاديمية والإدارية لمواكبة التوجهات الوطنية المتمثلة في رؤية مصر 2030 ، وأن تكون مخرجات الجامعة متوافقة مع متطلبات سوق العمل.

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وأوضح قنصوة أنه تم تطوير الخطة باستخدام مجموعة متنوعة من أدوات التحليل الاستراتيجي لتكون على قدر المسئولية الملقاة على عاتق الجامعة لتحقيق التميز ليس فقط في مؤشرات أداء قطاعات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع بل تمتد لمتغيرات التعليم العالي الدولية لتحقيق جامعة محوكمة ذات تنافسية عالمية مستدامة وذاتية التمويل.

ووافق المجلس على إنشاء برنامج دكتوراه الفلسفة فى العلوم فى جيولوجيا البترول بنظام الساعات المعتمدة بكلية العلوم.

كما وافق المجلس على ترقية ١٨ عضو هيئة تدريس، ٢ إلى وظيفة أستاذ، و١٦ إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين ١١ مدرس، ومنح ٦٣ درجة دكتوراه و٩١ درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.

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