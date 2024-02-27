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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تموين الإسكندرية يفتتح معرض "أهلا رمضان" بمنطقة السيوف

صدى البلد

افتتح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية المهندس أحمد ابراهيم، ورئيس حي المنتزة أول محمد عبدالله، معرض أهلا رمضان بأرض المعارض القديمة بمنطقة السيوف.

تفقدا خلال جولتهما بالمعرض السلع الغذائية المعروضة التي تم عرضها للمواطنين بأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 30%، ويضم المعرض العديد من الجهات العارضة للسلع الغذائية المختلفة التي تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك من اللحوم الطازجة والسلع الأساسية والتمور والعطارة والحلويات والخضر والفاكهة والمنظفات.

يشارك بالمعرض شركة المجمعات الاستهلاكية والعديد من الشركات والسلاسل التجارية للقطاع الخاص.

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