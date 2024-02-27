كواليس الدورة الأولى من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

أكد السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، أن فكرة المهرجان فتحت الآفاق السينمائية في مصر وأثرت بالإيجاب على السينمات الإفريقية الأخرى، مشيرا إلى أن الإيمان بفكرة المهرجان ساعدت بشكل كبير على نجاحه.

وقال السيناريست سيد فؤاد خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن فكرة تدشين المهرجان كانت صعبة في بدايتها، لكنها لقيت إشادات واسعة من كبار الفنانين مثل يسرا وليلى علوي ووفود إفريقية كبيرة.

وتابع السيناريست سيد فؤاد: شيخ الجامع الكبير في الأقصر أشاد بتدشين المهرجان في خطبة الجمعة؛ بسبب تشغيل الأيدي العاملة والسياحة وعجلة الاقتصاد، والدورة الأولى كان لها طابع وإحساس خاص.

وأوضح السيناريست سيد فؤاد أن المهرجان ساعد في توزيع الفيلم والجوائز ومكانة المهرجان عالميا وتأثير القوى الناعمة بالسينما المصرية في إفريقيا، منوها أن المهرجانات تؤثر على البلد سياسيا واقتصاديا، مطالبا بدعم رجال الأعمال والشركات صناعة المهرجانات، والدولة لا تستطيع دعم المهرجانات وحدها.

