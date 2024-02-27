بصالون مصر أكتوبر.. النائب أحمد فتحي: التنسيقية مدرسة لخروج جيل سياسي جديد

قال النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أهم ما تهتم به التنسيقية، منذ أن انطلقت، هو التدريب، مؤكدًا أن هناك لجنة للتدريب للشباب داخل التنسيقية، وهي المسؤولة عن تأهيل الشباب سياسيًا.

وأضاف فتحي خلال الندوة التي ينظمها حزب مصر أكتوبر، أن النائب الراحل أحمد زيدان بدأ فكرة التدريب منذ أن خاض تجربة البرلمان في دائرة الساحل، وبعد نجاحة قرر أن ينقل خبرته في عالم السياسية للشباب.

وأوضح نائب التنسيقية أن التنسيقية أول كيان يعقد بروتوكول تعاون مع شركة ويليز تاور واتسوان لمعرفه نقاط القوي لدى الأعضاء وما هي الخطوات التي تحتاج إلى التنمية، وتعمل الشركة علي وضع استراتيجية للتنمية النقاط التي تحتاج إلى تنمية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك لجان مختصة بالمتابعة، لمعرفة مدي التزام الشباب بالخطط التي وضعتها التنسيقية، مضيفًا إلى أنه بالتنسيق مع لجنة الاعلام التي تعمل علي معرفة الأخيرين بما يتم داخل التنسيقية.

وأكد النائب أن هناك لجنة للتنظيم هي من تعمل علي التزام الجميع بما يتم وضعه من استراتيجيات، معلقا أن الهدف هو التعليم والخروج بشكل يليق بمصر، منوها الي اهم مهارات السياسي الناجح احترامه للمواعيد .

واختتم حديثه بأن التنسيقية تعمل علي إختيار بعض الشخصيات التي نجحت في ملفات معينة، قائلا بمعني أوضح علي سبيل المثال أن شخص ناجح في ملف محو الامية فيتم اختياره مسؤول عن هذا الملف.



وعن الأطفال والجيل الجديد، قال النائب إنه يطمح في البداية من الاطفال وتعليمهم حقوقهم السياسية، مؤكدًا أنه خلال الفترة القادمة سنري برلمان الأطفال، مؤكدًا أن التنسيقية تعتبر مدرسة لخروج جيل سياسي جديد.



يشارك ضمن وفد التنسيقية النائب أحمد فتحي، والنائب خالد بدوي، والنائب محمد السباعي، والنائبة راجيه الفقي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وابرام عبد المسيح، وطاهر ابوزيد، وفيولا فهمي، وشادي الكردي من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يأتي الصالون إيمانا بأهمية تمكين الشباب وتوعيتهم سياسيا، والذي أصبح محورا استراتيجيا في بناء الجمهورية الجديدة، وانطلاقا من الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للشباب والحرص على فتح قنوات اتصال مباشرة معهم.