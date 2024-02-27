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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب محمد السباعي: صالونات الأحزاب والندوات التثقيفية مهمة لتوعية الشباب بالمشاركة السياسية

النائب محمد السباعي،
النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ

قال النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن عقد الصالونات السياسية والندوات، من أهم أدوار الأحزاب، لما تسهم به تبادل الخبرات فيما بينها، منوها إلي أن سن ١٨ عاما هو السن القانوني لممارسة الحياة السياسية.


وأضاف السباعي خلال الصالون السياسي بحزب مصر أكتوبر، أن المشاركة السياسية كانت فى الماضي بمثابة تحدي كبير أمام الشباب،  ولكن بعد الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤  لامسنا وجود تغير حقيقي، موضحا أن نسبة الشباب فى الانتخابات هي الأكبر مقارنة بالسنوات الماضية.


وأشار إلي أهمية مساعدة الشباب فى معرفة قدراتهم، منوها الي أن التحدي الأكبر هو استثمار طاقات هؤلاء الشباب، مضيفا مصر مجتمع شاب فمن هم دون سن  ٤٥ يتعدوا ال ٦٠٪ حوالي ٦٠ مليون مواطن، مشددا الي ان توعيتهم مسئولية الكيانات السياسية والأحزاب.

 

يشارك ضمن وفد التنسيقية النائب أحمد فتحي، والنائب خالد بدوي، والنائب محمد السباعي، والنائبة راجيه الفقي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وابرام عبد المسيح، وطاهر ابوزيد، وفيولا فهمي، وشادي الكردي من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

يأتي الصالون  إيمانا بأهمية تمكين الشباب وتوعيتهم سياسيا، والذي أصبح محورا استراتيجيا في بناء الجمهورية الجديدة، وانطلاقا من الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للشباب والحرص على فتح قنوات اتصال مباشرة معهم.

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