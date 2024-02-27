المنيا مهد الحضارات 2.. الملتقى العلمي الرابع بإيبارشية المحافظة| صور

نظمت إيبارشية المنيا بالاشتراك مع المتحف الأتوني بالمنيا، السبت الماضي، الملتقى العلمي الرابع تحت عنوان "المنيا مهد الحضارات ٢"، في مقر المطرانية، بحضور نيافة الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية.

شهد الملتقى مدير عام المتحف، وأكثر من مئتين وخمسين من المهتمين بمجال الآثار والتاريخ، وعدد من أساتذة علم الآثار بجامعة المنيا، والشخصيات العامة.

وتضمن الحفل كلمة ترحيب وشكر ألقاها نيافة الأنبا مكاريوس، وفقرات من تقديم كورال "المجدلية" التابع للإيبارشية، شملت تراتيل وأغاني وطنية باللغات الفرعونية والقبطية والعربية والإنجليزية والفرنسية.

هذا وتم تقديم عدد من الأوراق البحثية حول "المنيا مهد التوحيد"، و"المتحف والحفاظ على الهوية الثقافية"، و"المسح الأثري بالتجمعات الرهبانية في منطقة آثار بني حسن"، و"الأدوات المعدنية بكنائس وأديرة المنيا الأثرية"، و"قوة المتاحف في إبراز الشواهد المادية للمجتمعات"، و"علم الترميم ودوره في الحفاظ على المكتشفات الأثرية"، و"دور المتحف الأتوني في التواصل المجتمعي".

كما تم عرض فيلمًا وثائقيًّا عن مرور مئتي عام على نشأة عِلم المصريات وفك رموز حجر رشيد، وفيلمًا آخر عن عدد من الكلمات العربية وأصولها القبطية.

وفي ختام الحفل طلب نيافة الأنبا مكاريوس من الحضور الصلاة من أجل إخوتنا في فلسطين لما يعانونه من أتعاب وضيق، وقدّم نيافته هدية تذكارية لمدير المتحف، ووزّع شهادات التقدير على مقدمين الأبحاث، وفريق العمل الذي نظّم الملتقى.

وفي السياق ذاته، تم تغطية فعاليات الملتقى من قناة الصعيد.