قبل النهاية بجولتين ودون خسارة.. توت عنخ آمون يتأهل للممتاز ب

نجح فريق توت عنخ آمون في التأهل لدوري الممتاز ب، قبل انتهاء بطولة الدورى الدرجة الثالثة بجولتين.

وحقق توت عنخ آمون الفوز على سمسطا بسبع اهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما في بطولة دوري الدرجة الثالثة.

وتمكن توت عنخ آمون في تحقيق إنجاز جديد بعدم الخسارة في أي مباراة من 16 جولة ، حيث حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في مباراة لقطع مسافة كبيرة وخطوة هامه في مشواره لتأهل لدوري المحترفين.

وتقدم إدارة نادي توت عنخ آمون والمملوكة لرأيت تو دريم التي يملكها رجل الأعمال محمد منصور، والذي لم يبخل على الفريق في أي شيء من أجل التأهل الممتاز ب كخطوة للتواجد في الدوري الممتاز في السنوات المقبلة، ومنافسة الأندية الكبيرة.

ويحتل توت عنخ آمون صدارة الترتيب برصيد 46 نقطة، بفارق 8 نقاط عن بني سويف أقرب ملاحقيه.

ويعد توت عنخ آمون ثالث الأندية الذي تأهلت للدرجة الثانية ب بعد كلا من ٦ أكتوبر بسيناء ونادي الزهور بمطروح صعودهم للدرجة الثانية ب أيضا.

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