عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من جانب واحد| الأهلي يضرب بلدية المحلة بثلاثية نظيفة في الشوط الأول

الأهلي
الأهلي

انتهت أحداث الشوط الاول من مواجهة النادي الأهلي في مرمى بلدية المحلة بتقدم المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، في المواجهة التي تجمع الفريقين في بطولة الدوري الممتاز على استاد القاهرة.

وكان وسام أبو علي قد وضع أولى بصامته التهديفية بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول.

وسجل كريم فؤاد الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 13 من انطلاق المباراة.

واختتم ثلاثية الأهلي في الشوط الأول اللاعب رضا سليم في الدقيقة 41 بعد تمريرة طولية من إمام عاشور.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة بلدية المحلة التي تجمع الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال.
خط الوسط: إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وكريم فؤاد ورضا سليم.
خط الهجوم: وسام أبو علي.
 
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أكرم توفيق وبيرسي تاو ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وعلي معلول ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وطاهر محمد طاهر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

شركة النقل شريك في الجريمة.. تطور خطير بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

مصير من حاز الذهب بسعر مرتفع ..هل الوقت الحالي مناسب للشراء؟ رد غير متوقع من الشعبة

منفذ جريـ.مة قـ.تل جواهرجي بولاق طلب شراء (علبة سجائر) قبل ارتكاب الحادث

خلصوا عليه في مكانه.. ننشر صور مسرح جريمة الخواجة حسني جواهرجي بولاق

وقع العقود.. ميدو: محمد صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

موضوعات متعلقة

كريم فؤاد يضيف الهدف الثاني للأهلي في مرمي بلدية المحلة

مبكرا| وسام أبو علي يقص شريط أهدافه مع الأهلي في مرمى بلدية المحلة

الصفقة تمت| ريال مدريد يخطف جوهرة بايرن ميونيخ

نهائي كأس مصر.. صبحي يلتقي رئيس اتحاد الكرة بحضور الأهلي والزمالك والمتحدة

مبابي الملهم| نجوم العالم يطلبون اللعب لريال مدريد

الدوري الممتاز| تشكيل الأهلي أمام بلدية المحلة

موعد وملعب مباراة فيوتشر والهلال الليبي في ختام دور المجموعات بالكونفدرالية

30 ألف مشجع لمباراة الزمالك وسوار الغيني بالكونفدرالية

ترشيحاتنا

الحوار الاقتصادي.. 6 ملفات عاجلة على طاولة جلسة التعامل مع الدين الخارجي

مش مخطوف.. زوجة حلمي بكر ترد على الاتهامات الموجهة إليها

من جانب واحد| الأهلي يضرب بلدية المحلة بثلاثية نظيفة في الشوط الأول

سداد 2.7 مليون دولار لفك القيد بنادي الزمالك.. تفاصيل جديدة

هبوط مستمر| الدولار يقترب من سعره في السوق الرسمي.. رقم غير متوقع

رئيس بنك مصر: صفقة رأس الحكمة لها أهمية كبيرة لضبط سوق الصرف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 فئات.. اللفت يسبب مشاكل خطيرة لهؤلاء الأشخاص

فردية وجماعية.. طرح بوسترات مسلسل "المداح أسطورة العودة"

رمت نفسها| والدة ضحية حادث الشروق تكشف تفاصيل جديدة.. ماذا حدث؟

جون شتاينبك الحاصل على نوبل..حرق جسده وحظرت أشهر رواياته عناقيد الغضب

فيديو

الحق أبوك في أيامه الأخيرة..نجل حلمي بكر يتهم زوجة أبيه بتعذيب الموسيقار

السيسي يجتمع مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة لبحث مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط| فيديو وصور

سر المكالمة الأخيرة وسبب هروب السائق| تطورات جديدة بواقعة حبيبة الشماع

تحذير عاجل من الأرصاد| ماذا يحدث بالطقس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ