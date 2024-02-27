كريم فؤاد يضيف الهدف الثاني للأهلي في مرمي بلدية المحلة

نجح كريم فؤاد في اضافة الهدف الثاني للنادي الأهلي في مرمى بلدية المحلة، في المواجهة التي تجمع الفريقين في بطولة الدوري الممتاز على استاد القاهرة.

وسجل كريم فؤاد الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 13 من انطلاق المباراة.

وكان وسام أبو علي قد وضع أولى بصامته التهديفية بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة بلدية المحلة التي تجمع الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال.

خط الوسط: إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وكريم فؤاد ورضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي.



ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أكرم توفيق وبيرسي تاو ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وعلي معلول ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وطاهر محمد طاهر.