النواب الأمريكي: الولايات المتحدة تحتاج إلى حل مشاكلها قبل تقديم مساعدات لأوكرانيا

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة يجب أن تحل مشاكلها بنفسها قبل تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا.

وأضاف رئيس مجلس النواب الأمريكي: "كان هدفي اليوم هو التعبير عن الحقيقة الواضحة: يجب تلبية احتياجات أمريكا أولا"، بحسب ما أوردته وكالة نوفوتسي الروسية.

وأكد جونسون أنه يجب مناقشة مسألة فتح الحدود الأمريكية أولاً، ويجب ألا تكون المساعدة لأوكرانيا على رأس جدول أعمال المشرعين.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه بدون الدعم الأمريكي ستكون العواقب مميتة بالنسبة لأوكرانيا.